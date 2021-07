Hello bank! : les indépendants ont enfin une carte bancaire à la hauteur de celle des particuliers

Déjà reconnu pour la qualité de son offre et de sa carte bancaire, Hello bank! s'adresse maintenant aux professionnels indépendants avec sa nouvelle offre Hello Business. La banque en ligne propose ici une solution bancaire sur-mesure pour les indépendants.

Cela fait maintenant plusieurs années que les banques en ligne ont pris l’avantage sur les banques traditionnelles en matière de carte bancaire. Elles ont l’avantage de proposer des cartes modernes, avec des services dans l’air du temps et à des prix bien plus accessibles. Mais voilà, cet avantage a longtemps été réservé aux particuliers. Avec Hello Business, Hello bank! rend accessible aux professionnels indépendants tous les avantages de ses cartes réservées aux particuliers.

En plus de proposer une carte qui permet de faire des économies, Hello Business est aussi une offre particulièrement intéressante pour les autoentrepreneurs et les indépendants. Déjà parce qu’elle intègre des services utiles au quotidien, mais aussi parce qu’elle est affichée à un prix attractif qui permet de faire de belles économies.

Une application pour contrôler sa carte bancaire

Pourquoi les professionnels possèderaient-ils des cartes bancaires moins intéressantes que les particuliers ? C’est en partant de ce constat qu’Hello bank! propose Hello Business, une offre dédiée aux professionnels indépendants avec une carte bancaire très avantageuse.

La carte bancaire proposée dans l’offre Hello Business est une Visa qui ressemble beaucoup à celle proposée pour les particuliers par Hello bank!. Elle offre ainsi à l’utilisateur un contrôle complet depuis l’application mobile de Hello bank!. Depuis celle-ci, vous pouvez :

bloquer et débloquez la carte

activer et désactiver les paiements en ligne

modifier les plafonds de retraits et de paiement

Toutes ces opérations peuvent être effectuées en quelques clics sur l’application mobile. Vous n’avez pas besoin de passer par le service client, et toutes ces modifications sont gratuites. Certaines banques les facturent, car elles doivent nécessairement être appliquées par des conseillers. En plus de faire gagner du temps, la carte Hello Business permet aussi d’économiser de l’argent.

Hello Business : tous les avantages d’Hello bank! pour les pros

Le contrôle de la carte bancaire depuis l’application n’est pas le seul avantage d’Hello Business. La carte incluse dans l’offre affiche également des caractéristiques haut de gamme. Elle permet notamment d’effectuer des retraits et des paiements partout dans le monde, sans aucuns frais. Si votre activité requiert des voyages à l’étranger, vous serez alors heureux d’apprendre que votre carte Hello Business ne vous coûtera rien, même pour des devises étrangères. D’autant qu’elle est aussi compatible avec Apple Pay et Fitbit Pay, pour régler ses achats sans avoir à chercher sa carte dans son portefeuille.

En cas de pépin à l’étranger, Hello Business comprend également les garanties et les assurances nécessaires pour voyager en toute tranquillité. En cas de vol ou de perte de votre carte à l’étranger, Hello Business s’engage à vous proposer une solution de dépannage. Soit une carte de remplacement vous est envoyée sous 72 heures, soit la banque vous avance des espèces en devise locale.

Côté assurances, la carte Visa d’Hello Business offre de nombreuses garanties pour vous et votre société. L’assurance incluse propose notamment :

une assistance juridique lors d’un litige avec un client ou un fournisseur

une couverture des voyages professionnels en cas d’annulation ou perte de bagages

une couverture en cas de vol ou de dommage sur un véhicule loué pour votre activité professionnelle

et bien d’autres

Hello Business : l’offre idéale pour les indépendants

Avec Hello Business, Hello bank! propose une offre bancaire aussi complète que celle qu’elle propose aux particuliers. Surtout, la banque en ligne a bien cerné les besoins des indépendants pour créer une offre adaptée. On retrouve ainsi une facilité de caisse de 1550 euros, des outils pour générer des devis et des factures ou encore l’encaissement des chèques et espèces en agence BNP Paribas. Le tout repose sur une excellente application mobile, qui comprend de nombreuses fonctionnalités qui sont accessibles rapidement.

Le dernier avantage d’Hello Business, c’est son prix. En effet, l’offre complète qui comprend un accès aux comptes, une carte bancaire et tous les avantages ne coûte que 10,90 euros hors taxe par mois. L’offre est accessible aux personnes de plus de 18 ans qui résident en France et qui exercent une activité de micro-entrepreneur, une profession libérale ou qui possèdent une entreprise unipersonnelle.