Hello Business : les indépendants ont enfin une offre bancaire pour réaliser des économies

Après avoir conquis le marché des particuliers, Hello bank! s’attaque à celui des professionnels avec Hello Business, un compte entièrement pensé pour les entrepreneurs. Mais quels sont vraiment les avantages et les économies permises par cette offre ?

Représentant près de 65 % des entreprises créées en 2020, soit la bagatelle de 547 900 entités, la micro-entreprise a le vent en poupe. Voilà pourquoi Hello bank !, après avoir frappé un grand coup auprès des particuliers, à décidé de s’intéresser au marché des professionnels avec Hello Business.

Une offre entière pensée pour les entrepreneurs qui reprend les fondamentaux d’Hello bank ! et l’adapte à un public aux besoins plus spécifiques. Bien plus qu’un simple compte bancaire, Hello Business se veut un véritable compagnon pour les entrepreneurs grâce à une ribambelle de services annexes directement intégrés. C’est une manière d’accompagner les entrepreneurs au mieux dans leur quotidien, tout en leur permettant de réaliser de nombreuses économies. Petit tour d’horizon des avantages d’Hello Business.

Hello Business est proposé au tarif de 10,90 euros HT par mois. Mais pour le lancement, la banque en ligne vous propose d’essayer gratuitement le service pendant deux mois.

Une offre taillée pour les pros

Déployée il y a quelques semaines par Hello bank !, Hello Business se place comme une véritable boîte à outil à disposition des professionnels, en particulier des indépendants. À ce titre, elle dispose de nombreux avantages :

Facilité de caisse de 1500 euros

Assurance et assistance juridique incluses

Logiciel de facturation et de suivi avec l’application Mon Business Assistant Start

Solution de paiement LyfPro incluse

Au-delà de ces spécificités propres aux entrepreneurs, Hello Business peut aussi compter sur tout le savoir-faire d’Hello bank ! avec des services bancaires parmi les plus efficaces du marché. Pour rappel, Hello bank ! c’est :

Une carte de paiement internationale Visa

Des paiements et retraits sans frais partout dans le monde

Virements SEPA instantanés et gratuits

Un suivi des opérations en temps réel

Une application mobile pour gérer ses comptes parmi les meilleures du marché

Hello Business est actuellement disponible au tarif de 10,90 euros par mois. Et pour toute souscription avant le 30 juin, deux mois seront offerts.

Une ribambelle de services intégrés gratuitement

Au-delà de son offre bancaire déjà attractive, Hello Business se positionne avant tout comme une solution clef en main pour les professionnels grâce à pléthore de services et d’outils de gestion.

Le principal service et le plus pratique est sans conteste l’application Mon Business Assistant Start, qui permet en un tournemain, sur mobile ou ordinateur, de gérer devis, factures et avoirs. Essentielle à la bonne gestion de l’entreprise, elle fait jeu égal avec bon nombre de services équivalents qu’il est possible de trouver sur la toile. Incluse gratuitement dans Hello Business, elle permet en moyenne d’économiser entre 5 et 25 euros par mois par rapport à des services tiers du même acabit.

Autre avantage non négligeable, l’offre Hello Business inclut directement une assurance qui couvre de nombreux cas de figure. Les entrepreneurs voyageant beaucoup pourront ainsi bénéficier de remboursement sur les annulations, modifications ou interruptions de voyage, ainsi que sur les éventuels soucis liés à des véhicules de location. Une économie non négligeable lorsque l’on connaît le coût des assurances proposées par les compagnies aériennes, ou le coût des assurances professionnelles qui peuvent débuter à partir de 9,90 euros par mois.

Au titre de cette assurance, les entrepreneurs pourront aussi prétendre à des indemnités journalières en cas d’hospitalisation d’un jour ou plus suite à un accident ou une maladie. Cette indemnité pourra s’élever jusqu’à 100 euros par jour d’hospitalisation, et ce, jusqu’à 60 jours maximum.

Dernier exemple d’économie qu’il est possible de réaliser avec Hello Business : la solution d’encaissement LyfPro. Ce service tiers permet aux commerçants de se passer de terminaux bancaires pour encaisser directement les paiements sur leurs mobiles. LyfPro récupère habituellement 1,6 % HT des paiements par carte bancaire ou via l’application LyfPay, or Hello bank ! a négocié un tarif plus bas pour ses clients Hello Business, avec 1,35 % HT.

Sur le plan des frais bancaires purs, Hello Business fait aussi de nombreux efforts pour aider les entrepreneurs, en proposant notamment une facilité de caisse de 1500 euros. La facilité de caisse équivaut à un découvert autorisé temporaire qui permet aux entrepreneurs de pallier les décalages éventuels de trésorerie. Cette offre permet aussi des retraits et paiements hors zone euro sans frais supplémentaires, là où les frais prélevés par les banques traditionnelles varient entre 2 et 4 % de la transaction effectuée.

Un accompagnement de tous les instants

Au gré de leur activité, les entrepreneurs sont confrontés à de nombreux challenges qu’ils devront relever seuls. Retards de trésorerie, relance de facturation, voire même litiges avec des clients peuvent être à l’ordre du jour, et venir perturber le quotidien. En véritable compagnon de l’entrepreneur, Hello Business propose toutefois une formule d’accompagnement et d’aide variée, à commencer par un service client dédié, prioritaire et disponible 6 jours sur 7 en cas de problème urgent.

Mais cet accompagnement ne s’arrête pas là, car Hello Business offre aussi un accompagnement juridique pour ses clients en cas de litiges éventuels. Que ce soit pour un simple conseil lié aux droits et obligations liées à l’activité professionnelle, ou bien pour aider à la résolution d’un litige, les entrepreneurs pourront bénéficier d’un appui juridique.

À titre d’exemple, un accompagnement en cas de défense judiciaire ou pour faire exécuter une décision rendue donnera accès à une enveloppe pouvant monter jusqu’à 5000 euros HT, dont 1200 euros HT pour la prise en charge des frais et honoraires d’avocat.

Une assistance juridique que l’on retrouvera aussi lors des déplacements à l’étranger, puisque les clients Hello Business pourront bénéficier de la mise en relation avec un interprète et un avocat recommandé par les autorités locales.

Vous pouvez essayer gratuitement l’offre Hello Business d’Hello bank ! pendant deux mois. Cela vous permet ainsi de réaliser une vingtaine d’euros d’économie supplémentaire, mais aussi de tester le service sans avoir à payer.