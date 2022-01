Hello Business : comment la banque en ligne facilite la vie de ses clients professionnels

Hello Business s'enrichit d'une nouveauté de taille pour 2022 : les crédits pour les professionnels. En permettant de financer facilement vos investissements, la branche professionnelle d'Hello Business propose une offre bancaire qui facilite la vie des entrepreneurs.

Lancée durant le mois de mai 2021, l’offre Hello Business évolue déjà en offrant plus de possibilités à ses utilisateurs. Si vous ne connaissez pas Hello Business, il s’agit de l’offre bancaire d’Hello bank! dédiée aux professionnels indépendants. La banque en ligne propose dans cette offre ce qu’elle sait déjà très bien faire, à savoir proposer un service bancaire complet, facile à utiliser et surtout à un prix accessible.

Carte bancaire, assistance à la facturation et crédit professionnel : découvrez 3 facilités qu’offre Hello Business à ses clients professionnels. Le service bancaire propose actuellement une réduction de -50 % jusqu’au 28 février 2022, soit au prix de 5,45 euros HT par mois seulement.

Crédit professionnel : investissez plus facilement

Avoir une capacité d’investissement limitée à cause d’un manque de trésorerie peut être un véritable frein au développement de votre entreprise. La solution se trouve généralement du côté des crédits, qui permettent de rapidement investir dans du matériel et de nouveaux outils afin de développer votre activité.

Hello Business propose depuis peu des crédits professionnels qui visent justement à soutenir votre activité. L’avantage, c’est que l’argent emprunté peut être disponible très rapidement : une fois le dossier validé, les fonds sont disponibles sur votre compte pro dans les 48 heures. Hello Business vous permet d’emprunter jusqu’à 25 000 euros, et d’étaler les remboursements sur une durée allant de 24 à 84 mois. Il s’agit d’un crédit à taux fixe, dont le taux est communiqué lors de la demande de prêt.

L’avantage, c’est qu’Hello Business ne facture aucuns frais de dossier, et ne demande aucun justificatif de prêt pour l’accorder. Vous devez simplement vous engager à utiliser cette somme dans l’exercice de votre activité professionnelle, pour acquérir un véhicule ou du matériel. Vous pouvez également souscrire à une assurance facultative qui vous couvrira contre les incidents vous empêchant de rembourser le crédit.

Mon Business Assistant Start : l’outil ultime pour gérer sa clientèle

Développer une activité professionnelle nécessite une certaine rigueur, notamment lorsqu’il s’agit de vos clients. Il faut avoir accès à leur contact et leurs informations rapidement, mais aussi pouvoir générer des devis et des factures valides d’un point de vue légal. En bref, aussi chronophage soit-elle, il ne faut pas négliger la partie administrative de son entreprise.

Pour accompagner ses clients, Hello Business met à disposition « Mon Business Assistant Start ». Cet outil qui prend la forme d’une application mobile disponible sur iOS et Android est un véritable assistant administratif. Voici ce qu’il permet :

créer des fiches clients avec les contacts et les coordonnées

générer une liste des produits et services que vous offrez à vos clients

créer des devis et factures rapidement grâce aux fiches clients et produits recensés par l’application

créer des avoirs à partir de vos factures générées en cas d’annulation ou de remboursement

Intégré gratuitement à l’offre Hello Business, « Mon Business Assistant Start » est un outil essentiel pour piloter une entreprise au quotidien. La banque en ligne vous permet également de faire des économies grâce à lui, car ce type d’outil est généralement payant.

Une carte bancaire pro comme celle de votre banque en ligne

Si vous connaissez Hello bank!, vous savez probablement qu’il s’agit de l’une des meilleures banques en ligne, notamment grâce à sa carte bancaire. Pour son offre professionnelle Hello Business, l’établissement propose une carte bancaire avec les mêmes avantages.

Dans son offre Hello Business, la banque en ligne met à disposition gratuitement une carte Visa, au choix à débit immédiat ou différé. Avec elle, vous pouvez payer et retirer de l’argent sans frais en Europe, mais également en devises étrangères dans le monde entier. Elle permet également de régler avec vos objets connectés via les protocoles de paiement Apple Pay et Fitbit Pay.

Banque en ligne oblige, tout le contrôle de sa carte bancaire se fait depuis l’application mobile. Vous pouvez ainsi bloquer votre carte, désactiver les paiements en ligne et modifier les plafonds gratuitement sans avoir besoin de téléphoner à un conseiller. L’application mobile affiche également en temps réel les transactions effectuées par votre carte bancaire. Un point essentiel pour bien gérer sa compatibilité au quotidien.

Hello Business : une offre bancaire à petit prix pour les indépendants

Malgré ses quelques mois d’ancienneté, l’offre Hello Business compte bien s’imposer auprès des professionnels indépendants. La banque en ligne offre un service déjà mature, qui comprend tout ce que l’on attend d’une banque pro, et même un peu plus. Grâce à « Mon Business Assistant Start », Hello Business se propose également d’accompagner les professionnels dans les redoutables tâches administratives.

Le dernier atout d’Hello Business, c’est son prix. Actuellement en promotion à -50 % pendant 6 mois, Hello Business ne coûte que 5,45 euros HT par mois. Ce prix comprend un compte bancaire, une carte bancaire, et tous les services offerts comme « Mon Business Assistant Start », ou le service client accessible 6 jours sur 7.