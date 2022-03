Mon Petit Placement : pour votre épargne, le Livret A n’est toujours pas la meilleure solution

Entre son taux d’intérêt efflanqué et l’inflation qui augmente doucement, mais sûrement, le Livret A n’est plus le choix le plus avantageux pour son épargne. Mon Petit Placement propose une solution beaucoup plus intéressante pour faire fructifier son bas de laine.

Nombreux sont celles et ceux qui se contentent de placer leurs économies sur un compte-épargne ou sur un Livret A sans se poser de question. Bien souvent d’ailleurs, au moment de changer de banque, les banquiers nous invitent à ouvrir un deuxième compte chez eux pour faire fructifier notre trésorerie. Cependant, ce qui semble être une solution clé en main n’est pas forcément le plus avantageux pour faire fructifier ses économies.

En effet, aujourd’hui un grain de sable vient se loger dans cette machine bien huilée, grain de sable qui porte le nom d’inflation. Et celle-ci est en forte hausse ces derniers mois puisqu’elle atteint, en France, un taux de 2,8 % (source Insee, décembre 2021). Autant dire que le Livret A et son taux d’intérêt à 1 % ne fait pas le poids. Heureusement, il existe des solutions pour faire grossir son épargne et Mon Petit Placement propose l’une des plus avantageuses.

Mon Petit Placement permet de placer de l’argent à partir de 300 euros, avec un versement mensuel de 100 euros. Celui-ci est sans engagement, ce qui vous laisse une grande souplesse quant à la gestion de votre abonnement. Mieux, l’entreprise dégaine une remise de 30 % sur ses frais pendant la première année grâce au code FRANDROID30.

Est-ce le bon moment pour investir ?

Avant toute chose, c’est une question qu’il est normal de se poser aux vues de l’actualité des dernières semaines. Cette réponse n’appartient qu’aux spécialistes des questions financières. Une réponse que Mon Petit Placement, habilité à conseiller sur ce type de question, peut vous apporter via son service client.

D’une manière générale, Mon Petit placement se veut comme une solution d’investissement à moyen/long terme. Ce n’est pas tant le contexte qui importe que le fait de commencer le plus tôt possible, d’investir petit à petit et surtout régulièrement.

Placer son argent intelligemment

Mon Petit Placement invite ses clients à placer leurs économies dans diverses formules, elles sont au nombre de 4, avec chaque fois des taux moyens potentiels plus élevés que le taux d’inflation en France. Bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, le potentiel de rendement est plus important qu’un simple Livret A.

Mon Petit Placement a l’avantage d’offrir une solution de placement pour tous vos objectifs de rendement. Si vous voulez jouer la carte de la prudence, le placement le plus sûr offre en moyenne un rendement de 3 % par an ces dernières années. Un portefeuille offrant un rendement moyen de 5 % par an ainsi qu’une épargne plus ambitieuse avec un rendement moyen de 8 % par an sont aussi disponibles. Enfin, si vous voulez prendre plus de risques, le meilleur portefeuille jouit d’une moyenne de 12 % de rendement par an.

Sachez que Mon Petit Placement se rémunère en prélevant une commission sur la performance. Cela signifie qu’une petite somme est récupérée par l’entreprise fintech si votre placement enregistre un rendement positif… Et rien du tout si le rendement est négatif. La société française a donc tout intérêt à bien placer votre argent pour qu’il rapporte.

Un investissement personnalisé

Lorsque vous confiez votre épargne à Mon Petit Placement, elle est investie dans des assurances-vie proposant des produits haut de gamme comme JP Morgan ou Lazard. Elles se retrouvent entre les mains d’experts des marchés financiers qui se chargent de les placer. Bien sûr, vous pouvez indiquer à Mon Petit Placement le domaine d’activité des entreprises dans lesquelles vous voulez investir votre portefeuille : climat, santé, nouvelles technologies, solidarité, etc.

Pour rappel, une assurance-vie n’a rien à voir avec une assurance. Il s’agit d’une enveloppe d’investissement à la fiscalité avantageuse accessible à tous les budgets et à toutes les économies, même les plus modestes. Ajoutons également que votre argent n’y est jamais bloqué : vous pouvez la retirer à tout moment.

Vos économies dans la poche

Ultime avantage de Mon Petit Placement, et pas des moindres, son service est entièrement en ligne. Eh oui, l’entreprise vous épargne toutes les lourdeurs bancaires habituelles. On pense notamment aux consultations à rallonge avec son banquier, au compte-rendu annuel de son épargne qui se fait attendre ou au flou qui plane sur l’activité de vos économies.

Mon Petit Placement vous accompagne dès l’inscription avec un questionnaire qui déterminera votre profil d’investisseur. Vous recevez ensuite gratuitement et sans engagement une vidéo vous proposant votre stratégie d’investissement. Vous saurez ainsi quel type de portefeuille correspond le mieux à vos objectifs. Bien entendu, vous restez toujours libre d’adapter cette proposition.

Le service de Mon Petit Placement est accessible aussi bien sur ordinateur que sur l’application officielle (disponible sur iOS et Android). Vous pouvez consulter en temps réel le rendement de vos placements ou contacter des conseillers via un chat ou par téléphone. Enfin, vous pouvez retirer ou déposer de l’argent quand vous voulez.

Cerise sur le gâteau, vous pouvez essayer Mon Petit Placement sans investir l’intégralité de votre épargne puisque vous pouvez placer de l’argent à partir de 300 euros, avec un versement mensuel sans engagement de 100 euros. Un abonnement qui peut être interrompu sans frais supplémentaires. Quant aux frais de commission, ils profitent d’une réduction de 30 % pendant un an grâce au code FRANDROID30.