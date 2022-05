Boursorama Banque simplifie et rend gratuit les virements internationaux

Voilà encore du nouveau chez Boursorama Banque avec la refonte du système d'échange d'argent à l'international qui offre la gratuité des virements, le tout sur 32 devises.

On ne peut pas dire que Boursorama Banque reste stoïque face à la concurrence toujours plus grandissante des néobanques, surtout lorsqu’il est question d’échanges monétaires. La banque en ligne « la moins chère de France » vient en effet de débloquer la gratuité des virements internationaux sur 32 devises à l’international, en plus des virements SEPA, déjà proposés gratuitement.

Envoyer de l’argent à l’étranger ne vous coûtera plus rien… enfin presque.

Sur les 32 devises que Boursorama prend en compte dans ce nouveau système, il faut compter sur les monnaies les plus courantes comme la livre sterling, le dollar américain/ canadien/ australien, le franc suisse ou le yen japonais. La Banque n’appliquera donc plus de commissions sur les échanges de ces monnaies, ou que vous soyez sur le globe.

Boursorama prend même le soin de donner le taux de change (en temps réel) lorsque vous effectuez un virement. Notez cela dit que les virements en euros hors zone SEPA restent tout de même payants avec des frais d’émissions désormais plafonnés à 20€ (gratuit avec l’offre Metal).

Boursorama mise sur l’international et sur la fin des frais d’échange

Si d’autres banques en lignes ont suivi le mouvement depuis, Boursorama était l’une des premières à lancer la gratuité des virements instantanés où que l’on soit sur le globe. Une stratégie payante qui permet à la banque de faire concurrence même face aux néobanques les plus flexibles comme N26 par exemple.

[app id=632883]

Mais outre les virements, la politique internationale de Boursorama est déjà très développée. Elle compte notamment sur les virements en euros gratuits vers les 36 pays et territoires de la zone SEPA (jusqu’à 2000 euros) mais aussi avec les paiements par carte en devises gratuits partout dans le monde (via carte Visa Premier).

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Boursorama Banque.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.