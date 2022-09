Avec Mon Petit Placement, 500 euros suffisent pour investir dans l’immobilier

Si la flambée des prix vous effraie quant à l’avenir de votre épargne, Mon Petit Placement vous propose d’investir dans une valeur très concrète : la pierre.

Malgré les deux revalorisations successives de son taux d’intérêt, le livret A ne parvient pas à suivre le taux de l’inflation monté à 5,8 % en août 2022. Il est donc important de placer ses économies dans des produits plus rémunérateurs, capables d’égaler ou de dépasser l’inflation.

Fort de son expérience en placements financiers sur des assurances-vie, Mon Petit Placement a conçu une nouvelle solution pour aider votre épargne. L’entreprise FinTech lance le portefeuille Immo, qui se dédie aux investissements dans l’immobilier. Un type de placement concret, puisqu’il repose sur quelque chose bien de bien réel et stable : la pierre. Surtout, Mon Petit Placement l’a rendu accessible puisqu’il suffit d’une enveloppe de 500 euros pour commencer à investir. De même, grâce au code promo FRANDROID30, vous bénéficiez de 30 % de remise sur les commissions à la performance lors de votre première année chez Mon Petit Placement.

Découvrir le portefeuille Immo de Mon Petit Placement FRANDROID30

Comment fonctionne le portefeuille Immo ?

En choisissant le portefeuille Immo, les investisseurs placent leur argent dans un fonds immobilier en SCI. Celui-ci, géré par la société Novaxia, se concentre sur les projets immobiliers qui recyclent les actifs vacants. On pense par exemple à des bureaux vides, dû à l’explosion du télétravail, qui attendent d’être transformés en logement.

Concrètement, c’est comme si votre argent servait à participer à l’acquisition et la rénovation de quelques mètres carrés de surface tertiaire, afin de les louer. De quoi participer à son échelle au recyclage urbain.

Enfin, Novaxia, qui peut se vanter de ses labels ISR (durabilité et responsabilité) et Finansol (finance solidaire), mise sur plusieurs stratégies pour offrir un rendement :

obtenir une potentielle performance immédiate grâce aux loyers perçus ;

créer de la plus-value potentielle grâce aux opérations en direct de recyclage court et moyen terme.

Un placement sur le long terme

Le portefeuille Immo se place comme un fonds dont le rendement est pensé sur le long terme (de 6 à 8 ans selon les conseils de Mon Petit Placement). L’entreprise annonce un rendement annualisé espéré de 5,08 % sur 8 ans.

Contrairement à des investissements plus audacieux, ce portefeuille représente un risque moyen. Vous pouvez donc investir avec une certaine sérénité quant à l’avenir de votre épargne.

Bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et un tel investissement présente un risque de perte de capital. C’est d’ailleurs pour cette raison que Mon Petit Placement ne se rémunère que lorsque votre investissement enregistre des performances positives.

Vos investissements à portée de main

Comme pour ses offres classiques, Mon Petit Placement a fait du portefeuille Immo un service entièrement en ligne. Il est accessible tant sur ordinateur que sur l’application officielle (disponible sur iOS et Android).

Un choix qui permet d’en finir avec la lourdeur de l’administration bancaire. Désormais, vous pourrez consulter en temps réel le rendement de vos investissements ou contacter vos conseillers via leur chat, par mail ou par téléphone. Enfin, vous pouvez retirer ou déposer de l’argent quand bon vous semble.

Découvrir le portefeuille Immo de Mon Petit Placement FRANDROID30

De même, Mon Petit Placement conserve sa politique de rendre l’investissement ouvert à tous. Ainsi, le portefeuille Immo demande un placement de départ de 500 euros, bien loin des milliers d’euros d’apport souvent nécessaires dans ce type de projet. Sans oublier que vous pouvez bénéficier de 30 % sur les commissions à la performance lors de la première année grâce au code promo FRANDROID30.

Les autres portefeuilles de Mon Petit Placement

Outre l’offre Immo, Mon Petit Placement propose à ses clients 4 autres types de portefeuilles de placement. Ils vont du plus prudent aux plus offensifs. Comprenez par là qu’un portefeuille offensif affiche un rendement potentiellement élevé, mais c’est un placement plus exposé aux risques. À l’inverse, le portefeuille le plus prudent a un rendement moindre, mais avec un niveau de risque plus faible.

Vous pourrez profiter de produits comme JP Morgan ou Lazard. Ces assurances sont ensuite placées par des experts des marchés financiers. Si vous le désirez, vous pouvez également choisir dans des domaines de votre choix : climat, santé, nouvelles technologies, solidarité, etc.

Bien entendu, Mon Petit Placement ne vous laisse pas seul. L’entreprise vous accompagne dès l’inscription et déterminera votre profil d’investisseur avec un questionnaire. Elle vous indiquera ensuite quel type de portefeuille correspond le mieux à vos objectifs.

Est-ce le bon moment pour investir ?

Avec l’inflation grandissante, il est normal de s’interroger. Pour ce qui est de la réponse, c’est vers les spécialistes financiers qu’il faut se tourner. Cela tombe bien, Mon Petit Placement est habilité à vous conseiller et ainsi répondre à vos doutes.

Concrètement, Mon Petit placement se veut comme une solution d’investissement à moyen et long terme. Ce n’est pas tant le contexte qui importe que le fait de commencer le plus tôt possible, d’investir petit à petit et régulièrement.