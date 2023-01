Bunq : la néobanque augmente encore le taux d’intérêt sur ses comptes épargne

La néobanque néerlandaise Bunq pense aussi à ses clients épargnants et annonce augmenter le taux de rémunération de ses comptes épargnes.

Avec la récession qui guette, une inflation croissante et un contexte économique de moins en moins favorable au pouvoir d’achat, toutes les méthodes sont bonnes pour valoriser son argent et l’un des moyens les plus plébiscités en France reste l’apport d’un compte épargne.

Si toutes les banques suivent en général les directives de la Banque Centrale Européenne qui fixe le taux directeur, lequel détermine celui des taux d’intérêt, certaines banques en lignes et néobanques prennent leurs propres initiatives. C’est le cas de Bunq qui avait déjà annoncé en décembre 2022 avoir augmenté le taux d’intérêt sur ses comptes épargne de 0,27 % à 1,05 %. Ce taux passe à 1,31 % avec effet immédiat ce 3 janvier 2023. Rappelons que le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires est à un peu plus de 1,10 %.

Une initiative qui intervient après la réunion prévue du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Dans cette optique, Ali Niknam, fondateur et CEO de Bunq déclare :

Chez Bunq, nos utilisateurs passent avant tout. C’est pourquoi nous voulons que nos utilisateurs bénéficient d’un taux d’intérêt plus avantageux. On leur offre ainsi une meilleure expérience utilisateur, ainsi qu’un meilleur rendement sur leur épargne.

Notez tout de même que cette hausse ne compensera pas totalement l’inflation, qui vient de dépasser les 6 % en France au mois de novembre.

La budgétisation semble donc être au cœur de la stratégie de Bunq, elle qui avait déjà mis en avant des fonctionnalités avancées allant en ce sens dans la récente Update 21 de son environnement applicatif.

Dépôts multipliés par 10

L’autre info concerne le versement des taux d’intérêt. Si auparavant, ils étaient limités jusqu’à 10 000 euros de dépôt, Bunq monte jusqu’à 100 000 euros, toujours sans minimum déposé. La banque permet d’ailleurs le transfert d’argent d’un compte d’épargne vers un compte courant à raison de deux fois par mois, en temps réel.

