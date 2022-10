La néobanque Bunq inclut les fonctionnalités de Tricount dans sa nouvelle application

Nouvelle version de son application, nouvelles fonctionnalités et gestion de budget individuel et de groupe... la néobanque néerlandaise Bunq optimise son environnement applicatif avec un discours optimiste face à la crise.

Souhaitant surfer sur un contexte économique et environnemental défavorable pour une majorité de la population, la néobanque néerlandaise Bunq a annoncé puis lancé la 4e version de son application, incluant tout un tas de fonctionnalités censées aider ses utilisateurs a mieux gérer leur budget, à mieux partager des frais de groupe et en souhaitant sensibiliser et agir sur l’environnement.

Dans un live d’une trentaine de minutes sous forme de conférence à la Apple, la néobanque, qui fête cette année ses 10 ans d’existence, a énuméré les nouveautés de son Update 21. Cette dernière inclut notamment une nouvelle interface, une refonte de son système communautaire et une nouvelle façon de gérer les dépenses de groupes.

Bunq se la joue encore plus « Super-App » bancaire

Si l’on avait déjà vu le potentiel de Bunq en matière de Super-App dès ses débuts, cette nouvelle version ne fait que renforcer cette idée. On a d’abord droit à l’inclusion de widgets permettant d’effectuer des opérations rapides via des pastilles à placer sur la/les pages principales de son smartphone ainsi qu’une nouvelle interface qui optimise le système de pastilles personnalisables déjà présent précédemment.

On a aussi droit à un tout nouvel onglet Activités incluant une fonction communautaire de recommandation. Cette dernière permettant aux utilisateurs de trouver tous les endroits que leurs amis aiment et qu’ils pourront eux-mêmes recommander, tout ceci fonctionnant automatiquement lorsqu’un paiement a été effectué à tel ou tel endroit.

La fonction « dépenses de groupe » fait par ailleurs partie des nouveautés, logique sachant que Bunq a récemment racheté Tricount, le géant des solutions de dépenses partagées. Si cette fonctionnalité était déjà présente auparavant, elle ne concernait que les clients de la banque, ce qui réduit forcément son utilité. Le tout permet de partager équitablement des dépenses entre plusieurs utilisateurs ou non de la banque.

Enfin, un autre onglet vient s’insérer dans le lot : le Green Tab. Concrètement, il s’agit d’une sorte de « gamification verte » qui met en avant toutes les fonctionnalités qui aident les utilisateurs à ne pas émettre de CO₂. Dans les faits, les utilisateurs faisant le plus de recommandations ou ayant un comportement plus écoresponsable, comme privilégier des achats et investissements dans des établissements mettant en avant l’écologie, obtiennent des « arbres » pour remplir leur forêt numérique ; ils peuvent ensuite comparer leur score avec d’autres utilisateurs. Il est même possible de rejoindre une communauté et participer à la plantation d’une « forêt virtuelle ». À voir maintenant si cette initiative sera suivie par les clients de la banque et aura un vrai impact sur la plantation d’arbres, bien réels cette fois-ci, plus qu’une simple volonté écologique sous fond de Greenwashing.

Enfin, une autre fonctionnalité bien pratique fait aussi l’objet d’une grosse mise à jour. Le scan de facture qui permet comme son nom l’indique de prendre en photo une facture via l’appareil du smartphone et de retransmettre toutes les informations automatiquement dans l’application afin de la payer plus facilement via son compte Bunq.

Une nouvelle version Web un système de budgétisation entièrement revu

Bunq est peut-être une néobanque, mais à l’instar d’une banque en ligne, celle-ci mise aussi sur une intégration Web classique de son interface. La banque profite de cette salve de mises à jour pour mettre en avant sa nouvelle interface Web. Celle-ci reprend beaucoup mieux les logiques de l’application mobile avec les pastilles et surtout un nouveau système de sécurité et d’authentification d’utilisateur utilisant la webcam.

La néobanque a également revu son système de gestion de budget personnel. Celle-ci fonctionne avec un système de sous-comptes associés automatiquement à une catégorie de dépense : alimentation, voyage, voiture, etc. Cette fonctionnalité est d’ailleurs en voie d’être brevetée par Bunq, visiblement plus évolué que le système de catégorisation automatique de certaines banques en ligne ou autres néobanques. Le tout permet de suivre l’évolution de ses dépenses au jour le jour, et ainsi optimiser efficacement ses dépenses. Une fonctionnalité fortement mise en avant par Bunq en cette période où chaque dépense compte pour une majorité de personnes.

