Revolut met le paquet pour vous faire investir dans des marques européennes

Si vous utilisez Revolut pour faire du trading d'actions et d'ETF, la banque en ligne compte bien continuer dans cette voie et annonce l'arrivée de plus de 70 sociétés européennes cotées dans son catalogue. À cela s'ajoute une nouvelle fonctionnalité « Trading Pro ».

Revolut fait partie des banques en ligne misant sur ses multiples produits pour acquérir des clients de toutes sortes. Une stratégie payante puisque la banque compte aujourd’hui plus de 35 millions de clients dans le monde dont plus de 2,5 millions en France. Parmi ses utilisateurs, les investisseurs prennent une bonne place avec une plateforme entièrement dédiée au trading de valeurs boursières, d’ETF, de cryptomonnaies et même de métaux précieux.

Forcément, la banque en ligne britannique compte bien continuer dans cette voie en annonçant l’arrivée dans son catalogue de plus de 70 sociétés européennes cotées en bourse, elles-mêmes s’ajoutant aux plus de 2 200 compagnies américaines déjà présentes sur la plateforme.

Revolut veut vous en mettre plein les bourses

C’était l’un des plus gros problèmes de la partie boursière de Revolut, son catalogue de valeur boursière était avant tout américano-centré avec une absence notable de marques européennes cotées en bourses, encore plus du côté français. Le mal est désormais en partie corrigé avec l’arrivée de ces dizaines de sociétés cotées en Europe, avec un montant d’investissement minimum situé à 1 euro. La banque annonce même une volonté de rajouter de nouvelles actions chaque semaine.

150 Exchange Traded Funds (ETF) vont aussi s’ajouter au catalogue, toujours avec les mêmes outils de suivis de performances en temps réel depuis l’application Revolut. Autre nouveauté réclamée par les investisseurs les plus actifs : il est désormais possible d’effectuer des achats récurrents à des fréquences prédéfinies pour mieux maitriser les variations de valeurs à court terme, que ce soit pour les actions boursières ou pour les ETF.

Revolut Télécharger gratuitement

Parmi les actions qui font leur apparition, on retrouve notamment Heineken, Zalando, Mercedes-Benz, Universal Music, Adidas, Philips, Lufthansa, Continental, HelloFresh et bien d’autres. Les actions françaises devraient également faire leur entrée d’ici peu.

« Trading Pro » : le nouvel abonnement spécifique pour les investisseurs.

Dans son offre de cartes bancaires, Revolut prévoit déjà des possibilités d’investissement spécifique.

Standard : 1 transaction sans commission (0,25 % ensuite)

Plus : 3 transactions sans commission (0,25 % ensuite)

Premium : 5 transactions sans commission (0,25 % ensuite)

Metal et Ultra : 10 transactions sans commission (0,25 % ensuite, 0,12 % pour Ultra)

Dans une optique d’optimiser encore plus le trading pour les clients les plus actifs, Revolut annonce la création d’un nouvel abonnement baptisé « Trading Pro » permettant à tous les clients de bénéficier des frais de commission réduits à seulement 0,12 % (contre 0,25 %) pour les transactions dépassant la limite de transactions gratuites.

Cet abonnement donne aussi accès à des limites d’ordre plus élevées sur les actions et les ETF : de 10 000 dollars à 1 500 000 dollars par ordre sur les actions américaines et jusqu’à 1 500 000 euros sur les actions et les ETF européennes, avec un maximum de 50 000 actions par transaction.

Revolut a également prévu le coup avec « Trading Pro » en donnant accès à des fonctionnalités avancées comme des analyses de portefeuille plus avancées, des benchmarks de performances et un suivi plus complet des pertes et des profits.