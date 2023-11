Revolut augmente ses prix… mais vous offre un abonnement Tinder

La banque en ligne britannique Revolut augmente le prix de ses cartes, mais débloque les avantages de son offre Ultra à ses clients Premium et Metal avec des abonnements à neuf services tiers... dont Tinder.

On n’arrête plus Revolut en cette fin d’année. Après avoir annoncé de nouvelles possibilités pour les investisseurs en fin de semaine dernière, la banque en ligne britannique annonce aujourd’hui une refonte complète de ses offres Premium et Metal avec l’ajout d’abonnements à des services et des applications tierces. Cet avantage était auparavant réservé aux clients de la carte Ultra, le plan le plus haut de gamme de Revolut (45 euros par mois).

Notez tout de même que tout cela ne vient pas gratuitement puisque Revolut annonce également une augmentation de prix sur l’ensemble de ses cartes bancaires. Les clients de Revolut paieront 3,99 euros par mois (ou 40 euros par an) pour Plus, 9,99 euros par mois (ou 100 euros par an) pour Premium, et 16,99 euros par mois (ou 135 euros par an) pour Metal.

Comme une manière de mieux faire passer la pilule, la banque indique tout de même que ces avantages supplémentaires sont évalués à une valeur pouvant aller jusqu’à 1950 euros par an.

La banque indique aussi que les clients actuels bénéficiant d’une facturation mensuelle peuvent bloquer le prix de leur forfait actuel pendant un an. Pour cela, ils doivent passer à une facturation annuelle et abaisser leur niveau d’abonnement gratuitement s’ils le souhaitent.

Un compte chez Revolut pour un abonnement Tinder

La sélection des applications et des abonnements offerts a visiblement été faite pour répondre à des besoins éclectiques. Ces nouveaux avantages sont disponibles dans l’application et peuvent être activés par les clients Premium et Metal à partir de Profil > Plan> Partenaires.

Voici la liste des abonnements en question :

Financial Times : Abonnement Premium Digital

ClassPass : 10 crédits par mois

Freeletics : Abonnement Coach

Headspace : Abonnement Payant

Sleep Cycle : Abonnement Premium

NordVPN : Abonnement Plus

Picsart : Abonnement Or

Tinder : Abonnement Or

Deliveroo : Abonnement Plus Silver

Revolut annonce également que ces abonnements ne sont pas figés et que « d’autres avantages passionnants seront également offerts aux clients Ultra en temps voulu ».

