Mon Petit Placement : 300 euros et 10 minutes suffisent pour booster votre épargne

Inutile de se priver des bons rendements des assurances-vie par manque de temps ou de connaissance. L’application Mon Petit Placement évalue votre profil, vous conseille et vous permet de souscrire au produit le plus adapté à vos besoins, le tout en 10 minutes seulement.

Placement préféré des Français, le Livret A n’est plus aussi avantageux qu’il l’était. Même avec un taux de 3 %, celui-ci ne couvre pas les 3,4 % d’inflation enregistrée fin novembre par l’INSEE. Mais alors, où placer ses économies ? Plus dynamique, l’assurance-vie peut potentiellement atteindre des rendements bien plus élevés que ceux du Livret A.

Mon Petit Placement* propose d’ailleurs une offre diversifiée en matière de placements et s’adapte à tous les profils et à tous les budgets, même les plus petits. Grâce à la performance potentielle de ses produits, ainsi qu’à son accompagnement sur-mesure 100 % digital, la FinTech s’est forgé une place de choix sur ce marché encore dominé par les bancassureurs. Et pour vous aider à bien démarrer 2024, la firme tricolore réduit de 30 % les commissions de la première année, sous réserve d’entrer le code promo FRANDROID30 lors de la souscription.

Des investissements financiers accessibles à tous

Contrairement à la plupart des établissements financiers, la FinTech lyonnaise ne s’adresse pas qu’aux plus aisés. 300 euros suffisent pour souscrire à un contrat d’assurance-vie sur son application. Ensuite, c’est vous qui décidez de l’alimenter mensuellement ou non.

Cette souplesse vaut également pour le retrait partiel ou total des fonds, celui-ci pouvant intervenir à tout moment, quel que soit le motif. Seule contrainte, comme il s’agit d’une assurance-vie, les plus-values sont fiscalisées si le déblocage intervient dans les huit premières années suivant l’ouverture du contrat. Passé ces huit ans, un abattement fiscal s’applique. D’où l’intérêt de l’ouvrir au plus tôt, même s’il est peu alimenté.

L’autre force de Mon Petit Placement, c’est que la société se rémunère en partie quand votre argent placé vous rapporte quelque chose. L’entreprise a donc tout intérêt à vous proposer la meilleure solution pour votre épargne. D’ailleurs, vous pouvez les réduire de 30 % la première année en indiquant le code FRANDROID30 lors de la souscription. Aussi, verser des fonds, les récupérer, ou encore réaliser des arbitrages sur ses placements n’engendre aucuns frais.

Et si Mon Petit Placement est ouvert à tous les budgets, l’entreprise s’adapte aussi à tous les profils. Inutile d’être un cador de la finance pour se lancer, l’application vous accompagne pas à pas et vous aide à construire votre stratégie d’investissement.

À travers quelques questions simples, la solution analyse votre profil de risque et vos besoins, puis vous propose une stratégie d’investissement adaptée à votre situation. Et en cas de doute, vous pouvez contacter les experts de Mon Petit Placement 7 j/7, directement par téléphone, e-mail ou chat.

Ainsi, même si sa solution est 100 % en ligne, la FinTech propose un accompagnement complet, humain et personnalisé.

Un investissement qui vous ressemble

Mon Petit Placement tire aussi son succès de l’étendue de son offre et de la qualité de ses produits financiers, triés sur le volet par ses experts. La FinTech a prévu des placements malins pour tous les profils, des plus frileux aux plus téméraires.

Pensée pour ceux qui ont une aversion au risque, l’option « Volontaire » est la plus prudente et offre jusqu’à 3 % de rendements annuels moyens. En acceptant avec le portefeuille « Énergique » une part de risque supplémentaire, mais modérée, vous pouvez viser les 5 % en moyenne par an. Pour les plus audacieux, Mon Petit Placement a prévu les portefeuilles « Ambitieux » et « Intrépide », avec des rendements annuels moyens pouvant atteindre respectivement 8 et 12 %**.

Mais plus le risque est grand, plus il est conseillé de laisser placer ses fonds longtemps, afin de pallier les variations ponctuelles du marché. Si ces investissements peuvent vous rapporter jusqu’à 12 % en moyenne par an, en retirant vos fonds au mauvais moment, vous pouvez perdre tout autant sur votre capital. La FinTech recommande par exemple une durée de placement de huit ans avec l’option « Intrépide », contre 3 ans pour l’offre « Volontaires ». Toutefois, il ne s’agit là que de préconisations, vos fonds pouvant être débloqués à tout moment sur simple demande.

Attention, les rendements peuvent varier d’une année sur l’autre. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Et si vous avez à cœur de soutenir un secteur en particulier à travers vos investissements, Mon Petit Placement vous propose d’investir sur des thématiques spécialisées comme la tech, la santé, l’environnement, sur des supports qui s’avèrent propices à la relance économique, ou qui favorisent certaines valeurs sociales. Le choix est vaste.

Une souscription simple en moins de 10 minutes

Grâce à son fonctionnement 100 % en ligne, Mon Petit Placement simplifie grandement les démarches. Exit les rendez-vous avec son banquier ou son assureur, tout se passe en ligne, depuis le site internet de la FinTech ou son application mobile (disponible sur iOS et Android).

Pour autant, la firme lyonnaise ne vous laisse jamais seul face à ses produits. Elle reste à vos côtés et vous guide à chaque étape. Prêt ? Après avoir cliqué sur le bouton « Je démarre », Mon Petit Placement vous invite à répondre à quelques questions afin de déterminer votre profil de risque et vos objectifs de placement.

Cette première étape achevée, Mon Petit Placement vous propose la stratégie d’investissement la plus adaptée pour vous. Si l’un des produits vous convient, il ne vous reste plus qu’à le sélectionner et à valider la souscription. En moins de 10 minutes, le tour est joué. Vous pourrez ensuite suivre l’évolution de vos placements et les gérer directement depuis l’application.

* Mon Petit Placement, SAS située au 13 Chemin du Saquin 69130 Ecully, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 831051453, est un intermédiaire en Assurance, Banque et Finance, membre de l’Anacofi (agréé par l’AMF) et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17005501 en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF) et Courtier d’assurance ou de réassurance (COA). Mon Petit Placement propose des investissements en assurance vie en unités de comptes.

** Rendement annualisé constaté au 15 novembre 2021 sur une période trois ans pour le portefeuille Volontaire, 5 ans pour les portefeuilles Energique et Ambitieux et 8 ans pour le portefeuille Intrépide. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur.