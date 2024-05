N26, Revolut : même avec un IBAN FR, pensez à ce détail dans votre déclaration d’impôts

Alors que Revolut et N26 proposent désormais des IBAN FR, il ne faut pas oublier de déclarer aux impôts, en 2024, la fermeture du compte à l'étranger si vous avez effectué la démarche en 2023. Dernière étape avant d'être enfin tranquille de ce côté.

Revolut et N26 sont deux néobanques très populaires. En proposant divers services, elles ont réussi à séduire un grand nombre d’utilisateurs. La possibilité d’avoir une carte gratuite ou à bas coût capable de payer dans le monde entier sans frais figure notamment parmi leurs atouts phares. Et ça tombe bien, les deux établissements proposent désormais des IBAN FR. Revolut a ouvert la voie en 2022 avant que N26 s’y mette aussi au 2023. Avoir un IBAN français est très pratique. Cela permet notamment de toucher son salaire sur le compte concerné, mais également de simplifier sa déclaration de revenus aux services des impôts. Encore récemment, les comptes ouverts chez Revolut et N26 étaient forcément établis à l’étranger — Lituanie (LT) pour Revolut et Allemagne (DE) pour N26.

Or, tout compte bancaire ouvert à l’étranger doit être déclaré auprès de l’administration fiscale française. En cas d’oubli, on s’expose à une amende allant de 1500 à 10 000 euros. Le passage à l’IBAN FR chez Revolut et N26 simplifie donc la vie de leurs utilisateurs et utilisatrices. Mais attention ! Il y a un petit détail à ne pas oublier.

Déclarer un compte Revolut ou N26 fermé à l’étranger

Rappelez-vous qu’il faut aussi déclarer la fermeture des comptes à l’étranger. Dans la déclaration de revenus, l’annexe n° 3916 – 3916 bis concerne en effet la « déclaration par un résident d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger […] ».

C’est encore plus explicitement dit sur une page FAQ de N26.

Si, en 2023, votre IBAN allemand est devenu un IBAN français, votre compte allemand a été clôturé. Nous vous invitons donc à déclarer que votre compte N26 allemand a été clôturé dans votre déclaration fiscale 2024.

Contacté par Frandroid, Revolut explique de son côté que « plus de 99 % » des clients éligibles ont déjà fait la migration d’un IBAN LT vers un IBAN FR. Cependant, l’entreprise précise qu’une partie non négligeable de ces personnes ont fait la démarche en 2023. Celles-ci devront donc penser à bien faire, en 2024, la déclaration de clôture du compte domicilié en Lituanie.

Vous l’aurez compris, si vous vous trouvez dans cette situation, ce n’est donc qu’à partir de l’année prochaine que vous serez enfin tranquille pour votre déclaration de revenus pour les impôts.

En outre, pour celles et ceux qui ont procédé — ou procéderont — au changement de domiciliation en 2024, il faudra faire la déclaration de clôture en 2025. En cas de doute sur votre situation, contactez votre banque pour qu’elle vous accompagne comme il se doit.

