Acheter des actions pendant sa pause café, c’est maintenant possible avec cette nouveauté de N26

Après une plateforme de cryptomonnaies, une offre d'épargne et la possibilité d'ouvrir un compte joint, N26 lance le trading d'action et d'ETF aujourd'hui pour tous ses clients et le rend même accessible pour les néophytes.

N26 continue sur son rythme effréné de lancements d’offres et étend toujours plus son panel de services. Rien que ces trois derniers mois, la banque en ligne allemande qui revendique aujourd’hui 4,2 millions de clients « rentables » en Europe a lancé N26 Crypto, sa plateforme d’investissement dans les cryptomonnaies. Vous avez aussi la possibilité d’ouvrir un compte joint et une offre d’épargne avec un taux d’intérêt pouvant grimper jusqu’à 4 %. Aujourd’hui, N26 propose à ses clients de se lancer dans le trading d’actions et d’ETF (fonds d’investissement côtés en bourse). La banque en ligne compte se démarquer en rendant cette pratique accessible, même aux curieux qui n’ont jamais sauté le pas, et grâce à quelques avantages sur les transactions et surtout de la pédagogie.

Près de 500 actions/ETF disponibles, bientôt 1 000

N26 annonce ce 16 juillet le lancement de son nouveau produit de trading d’actifs européens et américains directement depuis son application. Dorénavant, il est possible d’investir dès 1 euro sur une sélection de 500 actions et ETF tels qu’Apple, Amazon, Nvidia et bien d’autres, la banque en ligne allemande compte bientôt porter ce nombre à 1 000. Alors que le trading est une pratique que l’on pense réservée à une caste d’experts et autres professionnels, N26 compte la rendre accessible à tous en la rendant simple et compétitive.

Ouvrir un compte de trading ne prend que quelques secondes et les titulaires peuvent commencer a investir dès la souscription. Le transfert de fonds entre le compte en banque et le compte trading se fait aussi facilement et en quelques clics.

Selon Jérémie Rosselli, directeur général de N26 en France et au Benelux, dans un communiqué presse : « Avec cette offre de trading en actions et ETF, nous permettons à nos clients d’accéder à l’un des services d’investissement les plus simples, innovants et compétitifs depuis leur application. Avant le client se déplaçait un samedi matin dans une agence pour se faire conseiller un SICAV (société d’investissement à capital variable, ndlr), maintenant ils peuvent acheter 10 € d’actions Apple depuis leur smartphone pendant leur pause café ».

Afin d’être en mesure de proposer des actions et des ETF à ses clients, la banque en ligne s’est associée avec la fintech allemande Upvest. C’est l’une des rares institutions financières européennes à posséder toutes les licences BaFin, le régulateur financier allemand. Cela lui permet d’agir en toute conformité et d’utiliser une plateforme de courtage déjà existante et sécurisée par les bons soins d’Upvest au lieu de développer la sienne. En plus de donner les armes nécessaires à ses clients pour proposer un service d’investissement, Upvest se donne pour mission de rendre le trading aussi facile que de dépenser son argent ou gérer son compte en banque.

Une offre accessible à tous, même aux comptes gratuits

Tous les clients de N26, même ceux disposant d’un compte gratuit, ont accès à cette nouvelle fonctionnalité, et comme c’est aussi le cas avec l’offre d’épargne ou le trading de crypto, les abonnements payants sont plus avantagés. Selon que l’on possède un compte N26 You ou Metal, les transactions sont sans frais jusque dans une certaine limite.

Pour les comptes N26 You, on profite de 5 transactions sans frais par mois ;

Pour les comptes N26 Metal, on profite de 15 transactions sans frais par mois.

Passés ces caps, chaque transaction est ensuite facturée 90 centimes, sans frais cachés ni frais de garde. Il n’y a pas que les frais de transaction qui soient accessibles, la somme minimale à investir l’est aussi, on peut mettre un euro seulement grâce au fractionnement des actifs.

Rendre le trading aussi facile que de payer ses courses

Certaines banques en ligne comme Revolut se sont déjà lancées dans le trading d’actions et d’ETF et d’autres plateformes comme eToro sont spécialisées en la matière, mais celles-ci sont généralement réservées à un public expérimenté. Pour lancer son offre, N26 s’appuie sur un sondage auprès de ses clients selon lequel 81 % d’entre eux ne font pas de placements en bourse. Certes, l’intérêt des français dans les investissements en actions est toujours grandissant, surtout parmi les plus jeunes d’après ce qu’il ressort du dernier baromètre de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), mais seulement 12 % ont investi en bourse au cours de l’année 2023.

La crainte des risques et des escroqueries, le sentiment de ne pas avoir assez d’argent à investir ou encore le manque d’intérêt sont autant d’explications à cette faible proportion d’investisseurs. Pour Jérémie Rosselli, on souffre aussi d’un manque de culture financière en France, ce que pointe également le baromètre de l’AMF. C’est à ce manque de connaissances justement que la banque en ligne allemande compte s’attaquer avec son nouveau produit.

Avec nombre d’explications, de définitions sur ce que sont, par exemple, un P/E ratio ou un prix cible, mais aussi de mises en garde relatives aux risques sur les investissements en bourse. N26 joue la carte de la pédagogie et fait en sorte de rendre le trading d’actions et d’ETF accessible aux débutants et aux curieux qui n’ont jamais osé franchir le pas. Il est bien sûr conseillé d’investir de petites sommes pour démarrer, qu’il s’agisse de cryptomonnaies, d’actions ou d’ETF, les placements comportent bien des risques comme celui tout perdre.