N26 lance une offre d’épargne plus intéressante que le Livret A, à une condition

N26 annonce une nouvelle offre d'épargne en France en promettant des taux jusqu'à 4 % pour les clients de N26 Metal. Pour les autres, les taux sont moins élevés, mais restent intéressants.

N26 est une banque en ligne bien connue en Europe. Et évidemment, dans ce secteur, le nerf de la guerre est de proposer autant de services pertinents que possible pour fidéliser les clients. Or, quoi de mieux que de leur promettre de gagner de l’argent ?

C’est ainsi que N26 annonce une nouvelle offre d’épargne en France « rémunérant les comptes avec des taux allant jusqu’à 4 % ». Soit une promesse plus intéressante que le Livret A dont le taux est fixé à 3 %. Cependant, il faut d’emblée préciser une nuance.

Les clients N26 Metal forcément mieux lotis

Ces taux d’intérêt de 4 % sur les dépôts sont promis par la banque à ses clients N26 Metal, soit l’abonnement le plus cher du service puisqu’il s’élève à 16,90 euros par mois. Les taux d’intérêts nominaux annuels bruts sont, sans surprise, moins hauts pour les autres forfaits :

2,8 % pour N26 Smart et N26 You, des forfaits à respectivement 4,90 et 9,90 euros par mois ;

2,26 % pour N26 Standard, l’offre gratuite.

Il n’empêche que les taux de 4 % pour les comptes N26 Metal constituent « une offre d’épargne inédite sur le marché hexagonal ».

Aucun minimum de dépôt

Dans son communiqué, N26 se veut par ailleurs rassurant. D’une part, elle insiste bien sur le fait qu’elle n’a pas mis ses clients gratuits sur le carreau puisqu’ils ont aussi droit à une offre d’épargne. D’autre part, elle souligne la simplicité d’utilisation de son offre.

Les clients N26 pourront profiter de cette offre sans dépôt minimum et sans plafond, avec une flexibilité totale, leur permettant d’utiliser cette épargne à tout moment depuis l’application N26.

Enfin, la banque en ligne cite un « dernier avantage inédit comparé aux autres offres d’épargne en France aujourd’hui, les intérêts sont calculés chaque jour et payés chaque mois ».

N26 précise tout de même qu’il faut répondre aux conditions d’éligibilité. Une note de bas de page indique ainsi que « l’ouverture du Compte Rémunéré peut être demandée par toute personne physique, majeure, capable, résidant en France et titulaire d’un Compte Principal actif auprès de N26 ». Notez aussi qu’il faut un IBAN français, ce qui est possible chez N26 depuis quelque temps désormais.

N26 conclut ensuite son communiqué en promettant encore de nouvelles fonctionnalités et services en France d’ici à cet été et à la rentrée scolaire.