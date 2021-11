Among Us : 6 skins inédits pour mieux mettre en lumière le handicap

Pour sensibiliser les joueurs à l'accessibilité dans le jeu vidéo, le jeu Among Us et la Société Générale donnent de la visibilité au handicap avec l'opération Handiskin lancée ce mardi soir. Des skins inédits qui montrent des handicaps visibles et invisibles.

Alors que les efforts en matière d’accessibilité dans le jeu vidéo se multiplient, poussés notamment par Xbox qui a institué des recommandations pour les développeurs ou Ubisoft et Electronic Arts qui y pensent dès la conception des jeux, l’identification n’est pas toujours évidente pour les joueurs concernés.

Désormais, les simples paramètres de gestion des couleurs, de la taille des sous-titres ou encore des commandes facilitées sont devenus la base de l’accessibilité d’un jeu. Encore faut-il que cela soit également visible dans la représentation du handicap faite dans les jeux qui mettent généralement en avant des héros aux capacités pleines ou à la physique impeccables.

Dans Forza Horizon 5, Playground Games, le studio derrière la dernière exclusivité Xbox, a donné la possibilité aux joueurs d’opter pour une prothèse à la place d’un bras dans leur personnalisation. Un petit geste pour ouvrir la voie, même si d’autres jeux, souvent moins grand public, ont aussi par le passé ajouté des handicaps comme traits physiques différenciants, mais pas forcément comme élément de personnification.

Une personnalisation plus personnifiée

Pour faire prendre conscience du handicap et de sa difficulté à être visible, pourquoi ne pas prendre un jeu hautement populaire et toucher ainsi plus de joueurs ? C’est l’idée qu’a eue la banque Société Générale en s’associant à la Fédération Française Handisport (FFH) et au jeu Among Us. « Le handicap doit avoir sa place dans tous les jeux », clame la Société Générale qui s’est depuis longtemps tournée vers l’esport et le handisport, organisant ou sponsorisant des événements en tous genres (tournoi international Fortnite, ZLAN, accompagnement des actions de l’association Woman in Games, etc.).

Cette fois-ci, pour montrer le handicap, la banque et ses partenaires ont créé six skins inédits qui ont été révélés lors d’un événement sur Twitch autour du streamer Doigby et ses acolytes. Chaque skin met en avant un handicap visible (fauteuil roulant, prothèse, malentendant ou malvoyant) comme invisible (psychologique). Pour le moment, il ne sont pas encore disponibles dans le jeu. Mais une belle cause pareille mériteraient que chaque joueur puisse par la suite les utiliser pour mieux représenter son personnage, équipier ou imposteur.

