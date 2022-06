Apple Arcade en juillet : retour de Subway Surfers, du Tower Defense et du bowling au programme

En juillet, le service de jeux vidéo par abonnement Apple Arcade se complète avec cinq nouveaux titres. Parmi eux, des succès de l'App Store, mais on trouve aussi deux œuvres originales, avec « Subway Surfers Tag », le retour d'un des jeux les plus téléchargés de tous les temps avec un spin-off.

Le catalogue d’Apple Arcade continue de s’étoffer, avec l’arrivée le mois dernier d’Air Twister, le dernier jeu de Yu Suzuki, studio mythique qui a donné naissance à Shenmue et à Virtua Fighter entre autres. Pour ce mois de juillet, cinq nouveaux jeux vidéo seront disponibles, sans publicité ni microtransactions : deux jeux exclusifs et trois succès de l’App Store.

Les nouveaux jeux de juillet sur Apple Arcade

1er juillet : My Bowling 3D+ ;

My Bowling 3D+ ; 8 juillet : Samorost 3+ ;

Samorost 3+ ; 15 juillet : Subway Surfers Tag ;

Subway Surfers Tag ; 22 juillet : Heroes Fate ;

Heroes Fate ; 29 juillet : Kingdom Rush Vengeance TD+

Vous qui lisez cet article, vous avez probablement déjà joué à Subway Surfers, au moins le temps d’une partie et pour cause, il s’agit du jeu mobile le plus téléchargé de tous les temps. Apple Arcade lance un spin-off du jeu dans lequel on retrouve Jake, qui veut toujours échapper au gardien. Ce qui change vraiment avec Subway Surfers Tag, c’est le gameplay qui se déroule dans une arène dans laquelle il faudra enchaîner les tricks en skate. Grinds sur les rails, figures, tags et explosions de robots seront de mises pour enchaîner les combos et engrainer le plus de points. Au fur et à mesure de la progression, on débloque d’autres arènes plus difficiles.

L’autre exclusivité d’Apple Arcade ce mois-ci, c’est Heroes Fate. Il s’agit d’un MOBA dans lequel on incarne l’un des 6 héros disponibles. Le but est de détruire les tours ennemies à chaque partie en lançant des sorts et en invoquant des unités. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, du match en 2 contre 2 à la campagne solo en passant par la mêlée en parties classées. Heroes Fate instaure un système de cartes à collectionner et à améliorer pour constituer le meilleur deck.

Durant ce mois de juillet, Apple Arcade met à disposition de ses abonnés la version complète de My Bowling 3D+, célèbre jeu de l’App Store développé par iWare Designs depuis 2012. Un jeu de quilles avec plusieurs pistes différentes qui dispose d’une physique en 3D où l’on peut ajuster la position, la distance et la rotation de la balle. Pas sûr que ce jeu fasse de vous le roi de la piste en enchaînant les strikes, mais My Bowling 3D+ ne devrait pas vous ennuyer, d’autant plus qu’il peut convenir aux joueurs occasionnels comme aux plus enhardis.

Le portage de Samorost 3 sur mobiles arrive ce 8 juillet pour les abonnés Apple Arcade. Dans cette aventure qui se déroule dans l’espace, on incarne un étrange gnome qui part à la recherche de ses origines. À travers neuf mondes extraterrestres et diverses rencontres, on se laisse porter par la bande originale et le design de ce jeu si particulier.

Le dernier jeu qui rejoindra le service de jeux vidéo par abonnement d’Apple est Kingdom Rush Vengeance TD+. Il s’agit d’un Tower Defense dans lequel on affronte plusieurs empires dont les unités sont de plus en plus puissantes. Plus on avance dans le jeu, plus on débloque de nouvelles tours et héros légendaires. Un Tower Defense bien énergique qui vous donnera du fil à retordre durant plusieurs heures.

