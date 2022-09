Le catalogue d’Ubisoft+ est gratuit pendant 30 jours, plus d’une centaine de jeux à essayer

À l'occasion de l'Ubisoft Forward, plusieurs annonces étaient dédiées au service Ubisoft+. On fait le point... et l'on vous parle des 30 jours gratuits pour tester le service qui offre plus de 100 jeux, dont beaucoup de AAA.

Ubisoft+ est le service d’abonnement propre à l’éditeur de jeux français, qui fonctionne de manière identique à Xbox Game Pass ou EA Play. Il permet d’accéder à plus de 100 jeux PC pour un abonnement mensuel. Ici, on ne parle pas de cloud gaming, tous les jeux sont téléchargés et joués localement sur votre PC. À quelques exceptions près, une poignée de jeux d’être joués via le cloud sur tous les appareils capables d’accéder à Google Stadia.

L’Ubisoft Forward a été l’occasion de faire évoluer Ubisoft+

Si l’on vous parle d’Ubisoft+, c’est que le service bénéficie de quelques nouveautés. Pendant l’Ubisoft Forward, il a été question d’une des plus grosses franchises de l’éditeur. Au total, cinq jeux tirés de la licence Assassin’s Creed pour console et PC ont été annoncés, dont Assassin’s Creed Mirage, Red, Hexe, Invictus et Jade. Il a été question également d’Assassin’s Creed Infinity, une plateforme en ligne dédiée à l’ensemble des jeux de la saga, passés comme futurs. Ubisoft a de plus annoncé une série et un jeu mobile sur Netflix.

Le service Ubisoft+ était aussi au cœur des annonces de l’événement. En plus des jeux Ubisoft, de nombreux jeux indépendants seront aussi disponibles, tels que Lake, Evan’s Remains ou encore Astrologaster. L’éditeur français promet par ailleurs que ce service permettra de découvrir de nombreux jeux dès leur sortie. Cela sera notamment le cas de Skull and Bones, disponible Day One avec l’abonnement Ubisoft+.

Pour l’occasion, l’abonnement Ubisoft+ est gratuit jusqu’au 10 octobre, soit 29 jours pour l’essayer. Pour rappel, le tarif est de 14,99 euros par mois. Il y a aussi un abonnement Multi Access (PC et mobile via Stadia) pour 17,99 euros par mois.

