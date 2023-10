Comment le moteur de Cyberpunk 2077 est passé de tout buggué à modèle à suivre

CD Projekt Red prépare actuellement sa transition à l'Unreal Engine 5 pour tous ses futurs jeux, dont The Witcher 4. Et il semblerait que les enseignements de Cyberpunk 2077 soit bénéfique à l'amélioration du moteur.

La sortie de l’extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 signe le baroud d’honneur du moteur maison de CD Projekt Red, le REDengine, utilisé aussi dans la série de jeux The Witcher. Mais on le sait depuis l’année dernière, le studio a décidé de faire la transition sur l’Unreal Engine 5 pour toutes ses futures productions, dont The Witcher 4. Aux dernières nouvelles, le développement du jeu sous ce nouveau moteur a nécessité une phase de formation pour les nombreux ingénieurs de CD Projekt Red qui n’ont pas pu avancer aussi rapidement qu’ils l’auraient voulu. Mais il semblerait que l’expérience offerte par Cyberpunk 2077 devrait bénéficier à cette transition d’envergure.

Une transition vers l’Unreal Engine 5 aidée par Cyberpunk 2077

Interrogée par le site PC Gamer, Gabe Amatangelo, réalisateur de Cyberpunk 2077, a évoqué les défis de la transition en cours vers ce nouveau moteur. « Il ne s’agit pas de repartir à zéro » déclare-t-il, assurant que le travail accompli sur le REDengine a permis aux ingénieurs de gagner du temps sur plusieurs aspects : « Quand vous construisez des choses comme la Ray Reconstruction, il y a beaucoup de méthodologies que vous pouvez appliquer à de nouveaux moteurs, certaines connaissances et stratégie pour mettre en place l’architecture technique. Et quand vous regardez ce que Unreal fait bien et ce que le REDengine fait bien, il y quelques similarités mais aussi des écarts à combler ».

Tout le travail n’est donc pas perdu et paiera sur le long terme. Cette transition permettra aux équipes de gagner du temps sur le socle technique de leurs prochains jeux, qui reposera sur un moteur désormais bien connu et non une solution interne qu’il imputera aux ingénieurs du studio de faire évoluer. De plus, le développement de The Witcher 4 serait aussi vertueux pour le futur de l’Unreal Engine 5.

« Il y a certaines choses que le REDengine fait mieux qu’Unreal Engine, des choses dont nous travaillons l’intégration au moteur avec Epic. Cela va dans les deux sens ». Quoiqu’on en dise, Cyberpunk 2077 est dorénavant un modèle technique et notamment une vitrine technologique pour Nvidia. Il n’est donc pas surprenant que le travail du studio sur son REDengine soit aussi bénéfique pour le moteur d’Epic.

CD Projekt Red a désormais cinq jeux en développement et ce passage à l’Unreal Engine 5 signe une nouvelle étape dans la vie du studio.