Voici les nouveaux jeux vidéo ajoutés au Xbox Game Pass sur le mois de février avec, en tête d'affiche, Resident Evil 3.

On connait désormais la liste officielle des nouveaux jeux offerts pendant le mois de février sur le Xbox Game Pass. Comprenez par là que ces titres rejoignent le catalogue et sont donc disponibles sans frais supplémentaires en cloud gaming, sur PC et/ou sur consoles Xbox Series X et Series S.

Pour rappel, le Xbox Game Pass a commencé l’année 2024 en force avec une belle flopée de nouveaux jeux. Voici ce qui vous attend pour février 2024.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en février 2024

Voici les jeux qui débarquent en février 2024 sur le Xbox Game Pass.

Train Sim World 4 (Cloud, console et PC) – 7 février ;

Madden NFL 24 (Console et PC) – 8 février

Resident Evil 3 (Cloud, console et PC) – 13 février

A Little To The Left (Cloud, console et PC) – 14 février

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, console et PC) – 14 février

PlateUp! (Cloud, console et PC) – 15 février

Return to Grace (Cloud, console et PC) – 20 février

Dans cette liste, on s’intéressera surtout à Resident Evil 3, le remake du très célèbre jeu au nom presque identique de 1999, Resident Evil 3: Nemesis. Avis donc aux amateurs de survival horror décidément bien servis puisque, en janvier, c’était Resident Evil 2 qui débarquait sur le Game Pass.

Citons aussi le petit jeu réconfortant A Litte To The Left pour celles et ceux qui prennent plaisir à bien tout ranger comme il faut — malgré un chat turbulent qui viendra vous embêter pendant vos parties.

Les jeux qui quittent le Game Pass

Comme à chaque fournée, il faut aussi signaler que certains titres quittent le catalogue Game Pass. Ce mois-ci, il s’agit des deux jeux ci-dessous.

Galactic Civilizations III (PC) ;

Opus: Echo of Starsong (Cloud, Console, and PC).

