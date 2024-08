Les fans de Baldur’s Gate vont adorer : voici les jeux offerts sur Prime Gaming en août 2024

Amazon gâte les gamers ce mois d’août avec un tas de jeux offerts sur sa plateforme Prime Gaming. De quoi passer le temps s’il pleut ou fait trop chaud dehors.

Les jeux offerts sur Prime Gaming en août 2024

Particulièrement généreux lors du mois de juillet, Amazon l’est encore plus pour ce mois d’août avec 23 jeux offerts sur Prime Gaming, sans compter ceux sur sa plateforme Luna. Dans cette sélection, on retrouve notamment trois jeux Tomb Raider ainsi que l’excellent Deux Ex : Mankind Divided.

Deux Ex : Mankind Divided (Disponible, GOG Code)

Dernier opus de la série Deux Ex, on y retrouve l’agent Adam Jensen, un humain augmenté évoluant dans une société qui rejette ses semblables. Entre son univers travaillé, son scénario maîtrisé, le gameplay soigné et la bande-son aux petits oignons, Deux Ex : Mankind Divided est un petit bijou qui peut nous happer plusieurs heures durant.

Score Metacritic : 83/100

Trek to Yomi (8 août, Epic Games Store)

Un jeu de samouraï en noir et blanc, y a déjà de quoi faire vibrer la corde sensible des inconditionnels d’Akira Kurosawa. Dans le Japon féodal, nous suivons la lame d’Hiroki, du monde des hommes jusqu’en enfer. Entre combats magnifiques et direction artistique réussie, Trek to Yomi fait son petit effet malgré de petits défauts qui l’éloignent de la perfection.

Score Metacritic : 71/100

Baldur’s Gate II : Enhanced Edition (15 août, Amazon Games App)

Après le tout premier Baldur’s Gate offert le mois dernier, Prime Gaming propose la suite. Ce jeu de rôle culte inspiré de Donjons & Dragons a certes vieilli, mais c’est l’occasion de découvrir plus en profondeur cette saga. Surtout pour ceux qui l’ont connus avec Baldur’s Gate III… Avec son scénario très complet, y venir à bout est une quête de longue haleine.

Score Metacritic : 78/100

Mais aussi :

SteamWorld Heist (Disponible, GOG Code)

Tomb Raider : L’Ange des ténèbres (Disponible, GOG Code)

Tomb Raider : La Révélation finale + Sur les traces de Lara Croft (Disponible, GOG Code)

Gravity Circuit (8 août, Amazon Games App)

South of the Circle (8 août, GOG Code)

Loop Hero (8 août, Epic Games Store)

Kraken Academy!! (8 août, Amazon Games App)

Beholder 3 (15 août, Amazon Games App)

Hard West 2 (15 août, GOG Code)

En Garde! (15 août, GOG Code)

Stray Gods: The Roleplaying Musical (15 août, GOG Code)

GRIME: Definitive Edition (22 août, Amazon Games App)

KeyWe (22 août, Epic Games Store)

Figment 2: Creed Valley (22 août, Amazon Games App)

Spells & Secrets (22 août, GOG Code)

Young Souls (22 août, Amazon Games App)

Arcade Paradise (29 août, GOG Code)

INDUSTRIA (29 août, GOG Code)

The Collage Atlas (29 août, Amazon Games App)

Les jeux gratuits sur Amazon Luna

Batman Arkham Knight

LEGO Pirate des Caraïbes, le jeu vidéo

Wobbledogs

Horizon Chase Turbo

ULTRAKILL

Monster Truck Championship

KUNAI

Young Souls

Wonder Boy : The Dragon’s Trap

XDefiant

Fortnite (Battle Royale, Festival, Rocket Racing, LEGO Fortnite)

Trackmania

Fallout New Vegas : Ultimate Edition

Fallout 3 : Game of the Year Edition

