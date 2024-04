B&You : ce combo fibre et mobile vous fait réaliser de belles économies

Inutile de se priver de décodeur TV pour obtenir une offre fibre abordable. Pour seulement 29,99 euros par mois, B&You intègre à sa Série Spéciale Bbox tout le nécessaire pour rester connecté.

Une fois la période promotionnelle achevée, la plupart des abonnements fibre avoisinent les 40 euros. Un budget conséquent pour des services qui se limitent parfois à l’essentiel. Bouygues Telecom est décidé à contrecarrer ce marché et propose en ce moment une offre ultra-compétitive : la Série Spéciale Bbox.

En associant le forfait mobile B&You de votre choix à cette offre fibre hautement équipée et sans engagement, cette dernière vous revient à seulement 29,99 euros par mois. Parfait pour réduire ses factures tout en profitant d’un débit boosté et d’un décodeur TV 4K.

Une offre fibre boostée et à prix plancher

Bouygues Telecom maintient cette semaine encore son offre fibre Série Spéciale Bbox à 29,99 euros par mois. Mais ne vous fiez pas à son prix contenu et son absence d’engagement, car cet abonnement s’impose comme l’un des plus généreux du marché.

La liste de ses fonctionnalités et des services inclus est longue et comprend notamment :

une connectivité en Wi-Fi 6 pour un meilleur débit mieux réparti entre les appareils ;

des débits pouvant atteindre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, là où les offres standards se limitent habituellement à 500 Mb/s ;

un décodeur TV 4K HDR ;

les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays (dont les DOM, l’Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, ou encore le Maroc).

Adieu donc les longues batailles au sein de la famille pour savoir qui « pompe la connexion ». Avec de tels débits, chaque membre du foyer peut s’adonner à ses activités en ligne favorites (streaming, jeux vidéo, TV) sans bloquer les autres. D’autant que l’opérateur a doté sa box d’une option spécifique, chargée de rechercher automatiquement la fréquence Wi-Fi apportant les meilleurs débits.

Un décodeur TV 4K avec un large catalogue de chaînes de TV sans aucun surcoût

Mais la vitesse et la qualité de la connexion ne sont pas les seuls atouts de cette offre. Alors que la plupart des abonnements bon marché se limitent à l’essentiel, Bouygues Telecom a décidé d’enrichir sa Série Spéciale Bbox d’un décodeur TV 4K HDR et d’un accès à plus de 180 chaînes. Du cinéma au sport en passant par la musique, il y en a pour tous les goûts.

Et pour ne manquer vos programmes préférés sous aucun prétexte, l’opérateur a intégré à son boîtier TV des fonctionnalités ultra-pratiques comme :

le replay ;

la mise en pause des contenus en direct à la TV ;

le rembobinage pour revenir au début si vous l’avez manqué ;

l’application B.tv pour iOS et Android, afin de regarder la TV depuis votre smartphone ou votre tablette lorsque vous êtes à l’extérieur.

Des atouts appréciables, surtout avec les grands évènements sportifs à venir, comme l’Euro 2024 et les JO de Paris.

Voici comment bénéficier de cette offre exclusive

La Série Spéciale Bbox ne fait pas partie du catalogue permanent de Bouygues Telecom et s’avère réservée aux seuls clients B&You.

Pour autant, si vous ne disposez pas déjà d’un forfait mobile B&You, rien n’est perdu. Pour accéder à cet abonnement fibre sans engagement à 29,99 euros par mois, il vous suffit de souscrire simultanément à l’une des offres mobiles B&You de votre choix. Celles-ci sont accessibles dès 6,99 euros par mois et sont, elles aussi, sans engagement.

Bouygues Telecom a d’ailleurs prévu une procédure simplifiée pour obtenir les deux offres en quelques clics. Au fil de la demande, vous serez amenés à indiquer vos coordonnées et éventuellement vos codes RIO (disponibles en appelant le 31 79) respectivement pour vos lignes fixes et mobiles si vous souhaitez conserver vos numéros de téléphone.

L’opérateur se chargera alors pour vous de résilier vos contrats auprès de vos anciens fournisseurs de services et s’engage à vous rembourser jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation induits.

Concernant la partie fibre, vous devez régler les 48 euros de frais de mise en service pour finaliser la souscription. Ensuite, la box et le décodeur vous sont envoyés par voie postale, avant que le technicien ne procède au raccordement de la fibre. Dans l’attente, Bouygues Telecom ne vous laisse pas sans connexion et met à votre disposition une clé 4G comprenant 200 Go de données mobiles pour commencer à profiter d’internet et du bouquet TV.