Spotify sur Android : ajouter des morceaux en file d’attente devient plus pratique

L'application Spotify sur Android s'est enrichie d'une nouvelle option : le simple balayage pour ajouter une chanson à la file d'attente. Elle était absente de la version Android depuis toujours.

Une fonctionnalité présente sur la version iOS de l’application Spotify a discrètement fait son apparition sur Android. Il s’agit du geste de balayage pour ajouter un morceau dans la file d’attente de lecture. Il s’avère que ceci était possible depuis bien longtemps sur la version iOS du service de streaming musical suédois. Les possesseurs d’un smartphone Android devaient, jusqu’à présent, se cantonner au clic sur les trois points (⁝) pour accéder au menu d’une piste, où se trouvait le « Ajouter à la file d’attente » en question. Heureusement, Spotify s’est finalement attelé à la simplification de son interface.

Un simple geste de balayage

Les utilisateurs d’Android et d’iOS sont à présent sur un pied d’égalité : en effectuant un geste de balayage vers la droite sur n’importe quelle piste, celle-ci est automatiquement ajoutée à la file d’attente. Un ajout bienvenu pour gagner en rapidité et en simplicité d’utilisation.

Le balayage pour ajouter à la file d’attente // Source : Frandroid Le balayage pour ajouter à la file d’attente // Source : Frandroid

C’est un utilisateur sur le sous-Reddit Android qui s’est aperçu de l’apparition de cette fonctionnalité et a partagé la nouvelle.

Le déploiement de l’option en question semble cependant assez progressif, comme on peut le voir dans les commentaires, certaines personnes ayant bien accès au swipe, et d’autres non. Ce nouveau geste de balayage est effectivement présent sur un compte Spotify Premium installé sur un Pixel 4a de la rédaction, mais pas sur celui d’un Galaxy Note 20, alors qu’il s’agit bien des mêmes numéros de version de l’application (8.7.8.1206). Nous l’avons aussi aperçue sur un Galaxy Z Flip 3. Cette fonctionnalité gestuelle est dans tous les cas bien pratique.

Spotify Télécharger Spotify gratuitement APK

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.