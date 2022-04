Spotify déclenche le Bat-Signal en mai

Avis aux fans de l’univers DC Comics ! Spotify et Warner Bros ont signé un partenariat pour proposer des contenus originaux sur la plateforme de streaming musical autour des personnages emblématiques. Premier à prendre son envol : Batman avec un podcast narratif inédit disponible le 3 mai.

Batman arrive pour faire régner l’ordre sur Spotify. La plateforme de streaming musical lance à compter du 3 mai sa nouvelle série audio originale, Batman Autopsie (Batman Unburied, en anglais). Il s’agit d’un podcast narratif de huit épisodes reprenant les aventures du célèbre homme chauve-souris.

C’est en fait là le premier Spotify Original issu du partenariat entre Spotify et Warner Bros. L’accord annoncé cette semaine va permettre au géant suédois de mettre en podcasts les aventures des plus célèbres héros DC Comics. Et ce, dans de très nombreuses langues dont le français.

Le premier d’une longue lignée

« Nous avons l’occasion unique d’inaugurer une nouvelle ère des superhéros DC Comics universellement appréciés par le biais du monde de l’audio, avec des voix de stars », explique Dawn Ostroff, responsable des contenus chez Spotify qui veut redonner le pouvoir de la voix pour raconter des histoires sombres de superhéros. Car Batman ne sera évidemment pas le seul et d’autres suivront dans les prochains mois.

La réalisation du projet a été confiée à David S. Goyer, scénariste notamment de Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises et Batman v Superman. Autant dire qu’il maîtrise plutôt bien l’univers de Batman et de Gotham City. La voix française de Bruce Wayne sera celle de Dali Benssalah, jeune acteur aperçu dernièrement dans Mourir peut attendre, le dernier James Bond.

Spotify promet que son podcast narratif sera hautement immersif. Il s’agit d’un thriller psychologique au plus profond de l’esprit de Bruce Wayne, avec face à lui, de nombreux méchants emblématiques. Dans le premier épisode, le héros, alors médecin légiste à l’hôpital de Gotham, examine les victimes du Moissonneur, un tueur en série qui s’en prend aux habitants de la ville.

En attendant le 3 mai, vous pouvez découvrir la bande-annonce de la série dès maintenant sur Spotify.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.