TikTok lance son propre service de streaming musical

TikTok Music se lance sur le marché du streaming. La plateforme ambitionne de mêler fonctionnalités sociales et écoute musicale.

Bien qu’il semble difficile de s’implanter sur le marché du streaming musical en 2023 et que Spotify et Apple Music soient de solides concurrents, TikTok annonce son arrivée dans le domaine. Nommée TikTok Music, l’application compte sur les aficionados du réseau social éponyme pour tirer sa part du gâteau.

Quand le streaming s’inspire des réseaux sociaux

Si TikTok Music fonctionne de façon très similaire aux autres services de streaming, à savoir l’accès à un catalogue complet de titres musicaux et la création de playlists, l’entreprise prévoit une stratégie bien ficelée pour attirer les adolescents. L’application recommande des morceaux de manière personnalisée en se basant sur les musiques devenues virales sur les vidéos du réseau social TikTok.

Quelques fonctionnalités additionnelles se greffent à TikTok Music, comme les playlists collaboratives, l’identification d’un titre par empreinte audio comme le fait Shazam ou encore la recherche d’une chanson en saisissant des paroles. L’algorithme propose aux utilisateurs de découvrir de nouveaux titres en scrollant verticalement, conservant le même fonctionnement que le réseau social de l’entreprise. Pour se démarquer de la concurrence, cette nouvelle plateforme ajoute une dimension sociale supplémentaire en laissant ses utilisateurs commenter publiquement les albums et les titres qui les composent.

Prix et lancement sur un marché déjà bien établi

Du côté du lancement et de la tarification, TikTok Music est pour le moment disponible au Brésil et en Indonésie. Pour ce qui est du pays d’Amérique latine, l’abonnement mensuel y est proposé à 3,49 $, ce qui correspond au prix pratiqué par Apple Music dans ce pays. Les tarifs des plateformes de streaming varient très fréquemment en fonction des marchés visés afin de les rendre plus accessibles financièrement. Pour comparaison, ce même abonnement proposé par Apple est facturé 10,99 $ par mois aux États-Unis.

Malgré son succès incontestable en tant que réseau social, il est difficile de dire si TikTok Music trouvera une place sur le marché du streaming. La concurrence est rude : Spotify se place en première place du podium mondial avec 200 millions d’abonnés, suivi d’Apple Music et ses 80 millions d’utilisateurs. Si la popularité du réseau social TikTok lui donnera probablement un bon coup de pouce, s’établir sur un tel marché représente une tâche ardue.

