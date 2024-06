Et si votre playlist Spotify parfaite était créée par Google Gemini : cet indice le laisse penser

Spotify pourrait prochainement devenir une extension de Gemini. Le chatbot de Google pourrait ainsi contrôler votre musique : de quoi potentiellement profiter de fines recommandations musicales.

Après des mois d’attente, l’application Gemini est enfin disponible en France. Les utilisateurs dans le pays et plus généralement en Europe peuvent désormais utiliser le chatbot directement sur leur smartphone. Google continue de travailler d’arrache-pied dessus et pourrait même s’ouvrir à d’autres applications, notamment Spotify.

Une extension Spotify dans Gemini : qu’est-ce que ça veut dire

Ce sont nos confrères d’Android Authority qui ont repéré des changements dans l’application Google concernant Gemini, via son nom de code Robin. On y trouve des morceaux de code informatique qui font référence à une extension Spotify pour Gemini.

Ils invitent l’utilisateur à écouter sa musique sur le service de streaming ou encore de s’y connecter. Ce ne serait pas le premier service à arriver sur le chatbot : Google a récemment annoncé lancer une extension pour YouTube Music.

À quoi servirait la combinaison de Gemini et de Spotify ?

Ce qui se cache dans le code source de l’application Google ne révèle rien de ce que permettrait cette extension Spotify pour Gemini. Cependant, on peut facilement imaginer qu’elle offrira les mêmes fonctionnalités que l’extension YouTube Music. Et cette dernière permet de contrôler sa musique, mais pas que.

L’intérêt principal, c’est de trouver de la musique qui nous plaît au-delà des simples recommandations algorithmiques des applications de streaming. On pourra demander à YouTube Music de nous recommander des morceaux selon ce que l’on souhaite : style, tempo, paroles, instruments, etc. Il pourrait même être possible de retrouver un titre via ses paroles.

Pour le moment, il ne s’agit que de morceaux de code dans une application. Il est possible que Google et Spotify ne lancent jamais cette extension Gemini. On imagine toutefois qu’elle arrivera dans les mois à venir, une fois les tests en bêta terminés.

