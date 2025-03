Napster est encore en vie

Napster n’est pas mort ! Racheté pour 207 millions, il se prépare à conquérir le métaverse musical.

Napster, ça vous dit quelque chose ? Si vous pensez à ce bon vieux service de partage de MP3 qui faisait trembler l’industrie musicale dans les années 2000, vous n’êtes pas totalement à côté de la plaque.

Mais en 2025, Napster n’est plus seulement un souvenir nostalgique. La marque vient d’être rachetée pour 207 millions de dollars par Infinite Reality, une entreprise qui mise sur les expériences 3D et l’intelligence artificielle. Et leur plan ? Transformer Napster en une plateforme musicale futuriste, ancrée dans le métaverse.

Concrètement, Infinite Reality veut faire de Napster bien plus qu’un simple service de streaming. Fini le temps où on lançait une playlist en fond sonore sans y prêter attention. L’idée, c’est de créer des « espaces virtuels 3D de marque » où les fans pourront vivre des expériences immersives : concerts virtuels, soirées d’écoute entre amis, et même des interactions directes avec les artistes.

Du streaming légal au métaverse musical

Mais avant d’aller plus loin, faisons un petit point sur ce qu’est Napster aujourd’hui. Depuis 2016, c’est un service de streaming tout ce qu’il y a de plus légal, avec plus de 110 millions de titres disponibles.

On parle de musique en haute fidélité, parfois même sans perte (lossless, pour les puristes), et d’options comme l’écoute hors ligne ou les clips vidéo. À 11 dollars par mois, c’est un concurrent sérieux face à Spotify ou Apple Music.

Pour aller plus loin

Spotify vs Deezer vs Apple Music… : quel service de streaming de musique choisir en 2025 ?

C’est là qu’Infinite Reality entre en scène. Leur ambition ? Donner un coup de jeune à Napster en misant sur des technologies comme le Web3 (une version décentralisée d’Internet basée sur la blockchain) et l’intelligence artificielle. Par exemple, les artistes pourraient utiliser la plateforme pour vendre des billets de concerts (virtuels ou réels), des goodies physiques ou numériques, et même du contenu exclusif. Et pour les fans, il y aura de la « gamification » – en gros, des éléments de jeu pour rendre l’expérience plus fun et interactive. On pourrait par exemple débloquer des badges en assistant à des événements virtuels.