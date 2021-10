Pour agrémenter le mois d'octobre, Amazon Prime Video joue la diversité des contenus. Les fans de la saga After vont pouvoir profiter du Chapitre 3 et des nouvelles aventures de Tessa. Pour vous faire peur, The Walking Dead : World Beyond revient dans une 2e saison tandis qu'une série se souvient de ce que vous avez fait l'été dernier...

Si Netflix et Disney+ jouent souvent la surenchère de nouveaux programmes mensuels, Amazon Prime Video reste raisonnable, mais éclectique dans sa sélection d’octobre.

Les nouvelles séries TV en octobre sur Prime Video

The Walkind Dead : World Beyond est disponible dès ce lundi pour une seconde saison qui va conclure l’histoire des quatre amis. Dans ce spin-off de la célèbre série d’AMC, ils sont toujours opposés aux mystérieux militaires de la République Civique, dans un monde post-apocalyptique dangereux. Avec un méchant emblématique de la série initiale à retrouver.

Et si vous aviez aimé le film Souviens-toi l’été dernier, ou bien le roman de Lois Duncan dont il était tiré, la série Amazon Original arrive le 15 octobre. Elle reprend les grandes lignes du film d’horreur à succès de la fin des années 1990. Un groupe d’ados est traqué par un mystérieux tueur, un an après un accident mortel le soir de leur remise des diplômes.

4 octobre : The Walking Dead : World Beyond (Saison 2 — Amazon Original)

The Walking Dead : World Beyond (Saison 2 — Amazon Original) 14 octobre : Duncanville (Saison 2 — Amazon Exclusive)

Duncanville (Saison 2 — Amazon Exclusive) 15 octobre : Souviens-toi l’été dernier (Saison 1 — Amazon Original)

Souviens-toi l’été dernier (Saison 1 — Amazon Original) 18 octobre : Motherland : Fort Salem (Saison 2 — Amazon Exclusive)

Motherland : Fort Salem (Saison 2 — Amazon Exclusive) 28 octobre : This is us (Saison 5)

This is us (Saison 5) 29 octobre : Maradona : le rêve béni (Saison 1 — Amazon Original) Fairfax (Saison 1 — Amazon Original)



Films, spectacles et documentaires en octobre

Pour octobre, les fans de la saga After vont être ravis de retrouver Tessa et ses aventures pleines de rebondissements. Dans After : Chapitre 3, elle part pour Seattle, mais doit toujours faire face à la jalousie et au comportement imprévisible de Hardin. Des révélations sur la famille de Hardin viennent remettre en question leur relation. Et la situation se complique alors que le père de Tessa se rappelle à son bon souvenir dès le 22 octobre.

Et pour la catégorie Clap du mois, cette fois-ci, on retrouve chaque lundi un nouveau film à rattraper comme Infinite ou Snowpiercer. Mais aussi la saga REC pour frissonner dès le 18 octobre.