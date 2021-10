Netflix : les nouvelles séries et les films à ne pas manquer en octobre

C’est le retour aux affaires de la famille française la plus célèbre de Netflix. Family Business revient pour une 3e saison et ils ne sont pas les seuls à reprendre du service. You rempile tout comme Locke & ; Key tandis que les retardataires vont pouvoir se binge-watcher l’intégrale de The Office. Et « 8 rue de l’humanité », le film de Dany Boon sur le confinement, s’avance.

Qu’allez-vous regarder sur Netflix en octobre ? Les contenus originaux français sont à l’honneur, en série comme en film, avec notamment le retour de Family Business avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon, ou encore le film inédit de Dany Boon et son casting de stars, 8 rue de l’humanité. Et si vous voulez rire, les stars du stand-up des scènes parisiennes se succèdent dans One night in Paris, avec Kyan Khohandi, Tom Villa ou encore Pierre-Emmanuel Barré et Kev Adams.

Si vous êtes plutôt films à suspense américain, ne manquez pas The Guilty avec Jake Gyllenhaal et Ethan Hawke.

Les sorties séries sur Netflix en octobre 2021

Et de trois ! Family Business, la série made in France avec Gérard Darmon, Jonathan Cohen ou encore Julia Piaton rempile pour une 3e saison. Cette fois, les Hazan se retrouvent au fond d’un monastère isolé face à des ravisseurs imprévisibles tout en tentant de lancer une nouvelle fournée de produits… À suivre dès le 8 octobre.

Côté retour de vieilles connaissances, Netflix lance le final de On my block ce 4 octobre. Ruby, Jamal, Monse et Cesar mettent plus que jamais leur amitié à rude épreuve face à de nouvelles menaces. Et les héros de la série ambiguë You sont également là.

On ne saura trop vous conseiller la mini-série Maid, que l’on doit à la scénariste de Orange is the news black et Shameless. Cette série originale Netflix retrace l’histoire d’une mère célibataire qui choisit un emploi de femme de ménage pour survivre. Avec Margaret Qualley (The Leftovers, Once Upon a Time… in Hollywood, etc.) dans le rôle principal et Andy MacDowell (Un jour sans fin, 4 Mariages et un enterrement, Magic Mike…) dans celui de sa mère.

Déjà disponible en octobre :

Maid

Seinfeld l’intégrale

Scissor Seven (saison 3)

A venir :

4 octobre : Blacklist (saison 7) On my block (saison finale)

: 7 octobre : La voie du tablier (saison 1 partie 2)

: La voie du tablier (saison 1 partie 2) 8 octobre : Family Business (saison 3) Pretty Smart (saison 1) Contes grinçants et grimaçants (saison 1)

: 9 octobre : Blue Period

: Blue Period 11 octobre : Les Baby-sitters (saison 2)

: Les Baby-sitters (saison 2) 15 octobre : You (saison 3) Les petits choses (saison 4) Le monde de Karma My name (saison 1) S.W.A.T (saisons 1 à 3)

: 21 octobre : Julien Bam en plein bug

Julien Bam en plein bug 22 octobre : Locke & Key saison 2 Dynastie saison 4 Inside Job Maya princesse guerrière

: 23 octobre : The Office (US) l’intégrale

: The Office (US) l’intégrale 26 octobre : Budapest

: Budapest 27 octobre : Halloween

: Halloween 28 octobre : Le mobile Luis Miguel la série

: 29 octobre : Mytho (saison 2) Le temps de t’oublier (saison 1)

Les sorties films et documentaires sur Netflix en octobre 2021

Annoncé au printemps, 8 rue de l’humanité, le film de Dany Boon racontant les aventures des habitants d’un immeuble parisien durant le confinement de 2020, sera disponible le 20 octobre.

The Guilty arrive avec son casting de stars (Jake Gyllenhaal, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard) et son histoire tirée du film danois Den Skyldige (The Guilty en français) sorti en 2018. Un inspecteur de police est contraint de gérer le centre d’appels d’urgence et fait face à une femme en danger. Mais il découvre que l’affaire est bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Et si vous êtes amateurs de documentaires, ne manquez pas l’histoire de Colin Kaepernick, ancien quarterback vedette des 49ers de San Francisco, l’homme qui mit un genou à terre contre le racisme aux États-Unis. Le parcours d’un jeune homme noir élevé dans une famille blanche qui deviendra un joueur aussi adulé que controversé dans l’Amérique de Donald Trump.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec l’arrivée de Pokemon, le film, mais aussi des mini-séries comme Maya, princesse guerrière ou Le monde de Karma.

Déjà disponible :

The Guilty

Diana : la comédie musicale

Forever Rich

Voyage au bout de l’emprise : Colonia Dignidad (doc)

Samba

L’écume des jours

Halloween 5

Cursed

Elle est trop bien

Love et autres drogues

Et les Mistrals Gagnants (doc)

The Last Black Man in San Francisco

Surviving R. Kelly (doc)

The Seven Deadly Sins : Cursed by light

Fight Club

Anchorman 1 et 2

Scary Movie 1 et 3

Frères ennemis

À venir :