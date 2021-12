Disney+ prépare les fêtes de fin d'année avec de quoi faire plaisir aux petits et aux grands en attendant les cadeaux. De nombreuses séries inédites débarquent comme The Big Leap et surtout Le Livre de Boba Fett. Côté films, Mary Poppins signe son retour à temps pour Noël.

L’année se termine sur Disney+ avec l’arrivée de nombreux contenus pour Noël sur la plateforme SVoD. De l’adaptation de Casse-Noisette en film au Retour de Mary Poppins, en passant par celui de Boba Fett ou d’Alvin et les Chipmunks, chacun devrait trouver son bonheur avant d’ouvrir les cadeaux. Même les plus grands auront l’occasion de faire découvrir un grand classique, Cléopâtre, aux plus jeunes.

Les séries ajoutées en décembre

Il faudra être patient pour découvrir la nouvelle série issue de l’univers Star Wars. Le 29 décembre, Boba Fett devient le héros de sa propre saga, après un retour remarqué dans The Mandalorian. Avec Le Livre de Boba Fett, le célèbre mercenaire de la galaxie qui captura Han Solo revient sur Taooine pour reprendre le territoire abandonné à Jabba le Hutt et les siens.

Foodtastic s’annonce comme un programme original Disney… vraiment original. Présenté par l’actrice Keke Palmer, il donne carte blanche à des artistes qui recréent des scènes célèbres, réalisent des sculptures immenses à partir d’aliments du quotidien. Fruits, légumes, baies, noix, fromages… tout est transformable à la sauce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou encore en hommage aux Muppets. À découvrir dès le 15 décembre.

Présenté comme une téléréalité (et bien inspiré d’un programme britannique), The Big Leap va mettre en scène des candidats à une émission bien particulière autour de la danse où tous les coups sont permis pour survivre et vivre son rêve. Une galerie de personnages désabusés, ambitieux, ratés ou survoltés anime cette série sous forme de conte moderne autour de la seconde chance.

1er décembre : Raising Hope (saisons 1 à 4) Les aventures de Mickey et ses amis ! (saison 1) The Big Leap

8 décembre : Mixed-ish (saisons 1 et 2) American Dad Ainsi soient-ils (saisons 1 à 3)

15 décembre : Dr. Harrow (saison 3) Malcolm (saisons 1 à 5) Esprits criminels : Unité sans frontières (saisons 1 et 2) Pyjamasques (saison 4) The Fosters (saison 2) Foodtastic

: 22 décembre : Les Années coup de cœur Le monde de Bingo et Rolly (saison 2)

29 décembre : Le Livre de Boba Fett

Les films et docs ajoutés en décembre

Comme tous les ans, Disney+ sait mieux que personne comment bien préparer Noël en famille. Et la programmation des films proposés va dans ce sens. Ça commence dès le 1er décembre avec Casse-Noisette et les quatre royaumes, une adaptation du célèbre conte d’Hoffmann immortalisé en musique par Tchaïkovski. La jeune Clara bascule dans un monde parallèle où sa mère était reine. Avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren et Morgan Freeman.

Si vous aviez rêvé de vous envoler comme Mary Poppins, d’avoir un sac sans fond pour tout y ranger ou, d’un claquement de doigts, ranger votre chambre, son héritière moderne vient faire aussi bien. Dans Le Retour de Mary Poppins, la plus célèbre nounou prend les traits d’Emily Blunt avec un brin de nostalgie.

À ne pas manquer également Le Journal d’un dégonflé, 4e opus tiré de la saga littéraire du même nom. Cette fois, c’est en film d’animation que redébarque le héros Greg Heffley, cet adolescent timide et maladroit, mais malicieux et à l’imagination débordante. La reprise des cours se fait le 3 décembre, dans la jungle du collège et au milieu de ses frères et sœurs insupportables.

Pour le rattrapage cinématographique, ne manquez pas ce mois-ci Cléopâtre, le grand classique avec Elizabeth Taylor, la Bataille de la planète des singes, 5e épisode de la saga, ou encore Fight Club, le film de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton pris dans des combats à main nue. Autre succès du réalisateur au catalogue : Gone Girl ou la disparition soudaine et inexpliquée de la femme de Ben Affleck.

Si les ajouts de films sont intéressants, c’est du côté des documentaires que les amateurs vont trouver leur bonheur avec une nouvelle fournée des contenus signés ESPN et sa collection 30 For 30. À commencer par Slaying the Badger, qui revient sur le Tour de France 1986 et la rivalité entre Bernard Hinault, tenant du titre, et Greg LeMond, alors son coéquipier et ami.

Et rendez-vous également dans les pas de WIll Smith pour une découverte des plus grandes merveilles de la Terre et phénomènes naturels somptueux dans Bienvenue sur Terre à suivre durant six épisodes dès le 8 décembre.

1er décembre : Casse-Noisette et les quatre royaumes

Casse-Noisette et les quatre royaumes 3 décembre : Le Journal d’un dégonflé La Bataille de la planète des singes

8 décembre : Bienvenue sur Terre

Bienvenue sur Terre 10 décembre : Disney Princess Remixed, la grande fête des princesses

: Disney Princess Remixed, la grande fête des princesses 17 décembre : Arendelle Castle Yule Log : Cut Paper Edition Cléopatre Slaying the Badger (doc) Hawaiian: The Legend of Eddie Aikau (doc) This Magic Moment (doc) Al Davis vs. The NFL (doc) Big Shot (doc) Brian and the Boz (doc) Broke (doc) Fantastic Lies (doc) Small Potatoes : Who Killed the USFL ? (doc) Angry Sky (doc) Petit Jeu stupide (doc) The Band That Wouldn’t Die (doc) The Best That Never Was (doc) No Crossover : Le procès d’Allen Iverson (doc) Run Ricky Run (doc)

: 22 décembre : Le Retour de Mary Poppins Car SOS (saison 9 – doc)

: 24 décembre : Paddington Paddington 2 Alvin et les Chipmunks Alvin et les Chipmunks 2 Alvin et les Chipmunks 3 Alvin et les Chipmunks : À fond la caisse Mr & Mrs Smith

: 27 décembre : Boule & Bill

: Boule & Bill 29 décembre : The Choe Show À l’épreuve d’une tribu (saison 5 – doc)

: 31 décembre : Derek DelGaudio tel qu’en lui-même Fight Club Gone Girl La grotte (doc)

