Disney+ fait le plein de stars en avril. Les Kardashian font claquer leurs talons aiguilles dans une téléréalité inédite des aventures de la famille la plus sulfureuse des États-Unis. Les Avengers bouclent leurs aventures dans Endgame, enfin disponible au catalogue. Enfin, les Simpson accueillent Billie Eilish pour un court-métrage inédit.

Après un mois de mars dense avec les sorties du film d’animation Pixar Alerte Rouge, de la nouvelle série Marvel Moon Knight, ou encore de Week-end family, la première série française Disney+, Disney+ a donné le coup d’envoi d’un mois d’avril intense.

La famille Kardashian a fait une entrée en fanfare avec une série façon téléréalité. Côté films, ce sont les Avengers qui font équipe pour compléter la saga au catalogue. Disney+ a également annoncé un court-métrage inédit autour des aventures de Lisa Simpson avec une invitée de marque, la chanteuse Billie Eilish.

Pour rappel, il est possible de s’inscrire à Disney+ seul (8,99 euros par mois) ou dans l’abonnement Canal+.

Les films et docs ajoutés en avril 2022

Quand Billie rencontre Lisa

Les Simpson ont depuis quelques mois leur propre série de courts-métrages inédits autour des membres de la famille. Après Le Plusanniversary des Simpson, Le Réveil de la Force après la sieste et Le Bon, le Bart et le Loki, c’est cette fois autour de Lisa d’en être l’héroïne. Dans Quand Billie rencontre Lisa, la cadette de la fratrie croise la chanteuse Billie Eilish, récemment oscarisée pour la BO de Mourir peut attendre, le dernier James Bond. Cette dernière repère l’apprenti saxophoniste qui cherchait un endroit calme pour répéter. Début du duo le 22 avril.

Avengers : Endgame

Les dernières aventures des superhéros arrivent enfin sur Disney+ dans le monde Marvel. Enfin, de ceux qui ont survécu à la prise de pouvoir de Thanos qui a exterminé la moitié de l’humanité. Les survivants tentent de s’organiser pour vaincre Thanos. Les Avengers vont devoir puiser en eux-mêmes pour retrouver la force de s’unir pour la cause. La révolte est à (re)découvrir le 8 avril en IMAX Enhanced comme les autres films de la saga.

Le Monde de Nate

Nate, 13 ans, se rêve comédien à Broadway. Pour prouver à tous qu’il peut réussir, il profite de l’absence de ses parents pour filer à New York en compagnie de sa meilleure amie Libby. D’inattendues rencontres vont lui montrer le vrai sens de la détermination et de l’ambition. Par le réalisateur de High School Musical : la comédie musicale, Tim Federle, et adapté d’un best-seller, Le Monde de Nate met en scène le jeune Rueby Wood dans le rôle de Nate, avec à ses côtés Lisa Kudrow (Phœbe dans Friends) ou encore Aria Brooks (Black Widow). Début des répétitions le 1er avril.

La Journée de la Terre

Le 22 avril prochain est consacré à la Journée de la Terre. À cette occasion, Disney+ met en avant de nombreux documentaires issus du catalogue de National Geographic notamment. Des environnements fascinants, des régions menacées par les changements climatiques ou des populations qui vivent encore en harmonie avec la nature : découvrez la diversité et la beauté du monde.

Déjà disponible : Dumbo Casse-tête chinois L’auberge espagnole Le Monde de Nate Ma part du gâteau Les poupées russes Paris Sais-tu pourquoi je saute ? Inde : sanctuaire animal (doc)



Sex Nerd Delivery Man Chronique d’un scandale Avengers : Endgame Mon roi The Ignorant Angels Superstructures : Merveilles technologiques (doc) Le Roi lion Love, et autres drogues Marley et moi

20 avril : Narco Wars (saisons 1 et 2 – doc)

21 avril : Captive Audience

22 avril : Ultimate Tutankhamun (doc) Explorer : le dernier tepui (doc) The Biggest Little Farm : The Return (doc) Ours polaire Bear Witness Quand Bille rencontre Lisa (court-métrage)

29 avril : Crush Mission orangs-outans (doc) Assassin’s Creed Daredevil Meilleures ennemies



Les séries ajoutées en avril 2022

Les Kardashian

La famille la plus sulfureuse des États-Unis pose ses talons et ses robes de soirée sur Star. Devenues célèbres grâce à leur propre émission mettant en scène leur vie mondaine, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kyle et leur mère Kris reprennent du service dans la nouvelle série Les Kardashian. Si vous voulez tout savoir des relations entre Kim et Kanye West, comment Kendall est devenue milliardaire et tout le reste de l’intimité de la famille, rendez-vous le 14 avril.

The Dropout

Amanda Seyfried incarne Elizabeth Holmes, célèbre femme chef d’entreprise qui fonda sa société à tout juste 19 ans. Therano promettait alors de produire des outils de diagnostic médicaux plus rapides et moins chers que les laboratoires. Un énorme succès qui font de l’ambitieuse jeune femme un exemple de réussite dans la Silicon Valley. Mais tout ça s’écroule du jour au lendemain lorsque la supercherie est découverte par le Wall Street Journal. Plus dure sera la chute dès le 20 avril.

L’Age de glace : les aventures de Scrat

La saga préhistorique la plus célèbre du film d’animation offre à l’un de ses personnages les plus emblématiques sa propre série. Après Buck Wild en mars, Scrat, l’écureuil à dents de sabre, revient pour six courts métrages inédits, avec son humour propre. Il joue toujours de la malchance absolue et tente de s’occuper tant bien que mal de son fils, Baby Scrat. Un enfant malicieux et turbulent qui va causer bien du souci et des situations loufoques à notre héros.

Single Drunk Female

Dès le 6 avril, suivez la thérapie entamée par Samantha Fink, jeune femme d’une vingtaine d’années avec un sérieux penchant pour l’alcool et une vie désastreuse. Mais elle est bien décidée à reprendre cela en main et à devenir sobre pour éviter la prison. Elle prend le chemin de Boston et de la maison de sa mère avec laquelle elle entretient des relations difficiles. Mais elle doit aussi faire face à tout ce qui l’a entraîné dans sa chute, sa meilleure amie, son ex… le chemin de la sobriété n’est pas facile, même avec humour.

Et aussi…

Ne manquez pas The Killing, excellente série policière avec Joel Kinnaman et Mireille Enos, adaptée d’un programme scandinave. L’histoire du meurtre d’une jeune fille de Seattle et des destins qui s’y raccrochent dans une ville pluvieuse et terne.

Déjà disponible : Single Drunk Female Thérapie alternative Les Chefs toqués (saisons 1 et 2) PJ Masks Music Videos The Killing (saisons 1 à 4) L’Age de glace : les aventures de Scrat Je te promets HPI Les Kardashian

20 avril : The Dropout Homeland (saisons 1 à 8)

27 avril : Dollface (saison 2) The Practice (saisons 1 et 2)



