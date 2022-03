Nouveautés Canal+ en avril 2022 : la série Halo part bientôt en mission

Diffusée depuis fin mars aux Etats-Unis sur Paramount+, la série Halo tirée du jeu vidéo du même nom arrive en avril sur Canal+. C'est l'un des nouveaux contenus à découvrir sur les chaînes et services du groupe.

Les nouvelles séries qui arrivent en avril 2022

Halo

Viendra, viendra pas. Ce fut la grande interrogation et, finalement, Canal+ a levé le mystère auprès de ses abonnés. Si le groupe avait d’abord laissé entendre que la série Halo, tirée du jeu vidéo et diffusée depuis la fin mars aux États-Unis par le nouveau partenaire Paramount+, ne serait disponible qu’en mai, les spartans vont débarquer bien plus rapidement. Canal+ a prévenu ses abonnés que les premières diffusions commenceraient dès avril, sans plus de précisions cependant.

Mister 8

Maria est PDG de l’entreprise familiale, heureuse en amour avec un homme différent fréquenté chaque jour. Mais un huitième entre en jeu. Et la semaine devient compliquée pour gérer tout son harem…

Infiniti

Une série made in France qui envoie Céline Sallette dans l’espace. Elle incarne une astronaute écartée du programme spatial, mais qui tente de résoudre un étrange mystère survenu dans la station ISS qui a perdu tout contact avec la Terre. Et pourtant, l’un des membres de l’équipage est retrouvé décapité et couvert de cire sur Terre.

1er avril : Mister 8

4 avril : Infiniti

7 avril : This is going to hurt (1er épisode le 31 mars)

12 avril : Hot Ones

25 avril : Landscapers

Et aussi en avril… Halo



Les films et documentaires à ne pas manquer en avril

C’est le mois James Bond sur les chaînes du groupe Canal+. Avant l’arrivée de Mourir peut attendre le 16 avril, les 20 films de la saga seront diffusés à compter du 7 avril, chaque soir à 21h sur Canal+ Grand Écran.

À noter aussi que l’application Arte.tv arrive sur myCanal avec ses multiples documentaires et séries à ne pas manquer, aux côtés des Netflix, OCS et autres Disney+, en attendant qu’Amazon Prime Video rejoigne la plateforme.

Mourir peut attendre

Avec la pandémie, les confinements et les fermetures des salles de cinéma, le dernier James Bond se sera fait attendre. Mais Mourir peut attendre arrive déjà sur Canal+ en ce mois d’avril. Le plus célèbre agent secret a pris sa retraite en Jamaïque où il pense être tranquille jusqu’à ce qu’un vieil ami, membre de la CIA, ne vienne demander son aide.

1er avril : OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire OSS 117, Rio ne répond plus OSS 117, Le Caire nid d’espions

6 avril : Vanishing L’Etat du Texas contre Melissa

8 avril : Sans un bruit 2

10 avril : Bande de skateuses (doc — Canal+ Kids)

11 avril : Janet Jackson (doc — Canal+ Docs)

12 avril : Un triomphe

13 avril : Les Fantasmes

14 avril : Le Luron en campagne (doc – myCANAL)

15 avril : Casino royale Quantum of Solace Skyfall 007 Spectre

16 avril : Mourir peut attendre

17 avril : Le joueur d’échecs

21 avril : Alexia cuisine la France (doc)

26 avril : L’Origine du monde

29 avril : Cruella

Et aussi en avril… La vie est un long fleuve tranquille Les Voleurs Occupe-toi de ton culte ! (doc — Canal+ Story)



