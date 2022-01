Qu’est-ce que Canal+ Grand Ecran, la nouvelle chaîne des « films qu’il faut avoir vus dans une vie » ?

Le 8 février prochain, Canal+ s'apprête à lancer une nouvelle chaîne baptisée Grand Ecran. Elle sera accessible à tous les abonnés. Sa promesse : le meilleur cinéma et les films qu'il faut avoir vus dans sa vie.

Canal+ a annoncé en septembre dernier l’arrivée de nouvelles chaînes et de nouvelles offres. Et parmi celles-ci, Canal+ Grand Ecran, une nouvelle chaîne dédiée au cinéma sous toutes ses formes.

Qu’est-ce que Canal+ Grand Ecran ?

Canal+ Grand Ecran est la nouvelle chaîne du groupe Canal+, la troisième chaîne cinéma. Elle démarre le 8 février prochain. Il s’agira d’une programmation en continu de films français et internationaux. Canal+ promet « le meilleur du cinéma avec tous les films à avoir vu dans une vie », avec de grands classiques du 7e Art, des films cultes, des films récompensés à travers le monde.

Car Canal+ Grand Ecran se voit avant tout comme une collection permanente de plus de 200 films qui sera renouvelée, enrichie. Cela s’inspire évidemment des services de streaming qui ne cesse de vanter le mérite de leur catalogue, notamment au niveau des grands classiques (chronologie des médias faisant évidemment), à la façon de Netflix qui a notamment mis en place une collection Cinéma français pour parfaire la culture cinématographique de ses abonnés francophones. Mais Canal+ promet également 300 films exclusifs référencés chaque année et diffusés en direct.

Quels programmes allons-nous trouver sur Canal+ Grand Ecran ?

Chaque soir, Canal+ Grand Ecran promet un grand film incontournable de l’histoire du cinéma : Lundi Emotion, Mardi Comédie, Mercredi Signature, Jeudi Action, Vendredi Petits & Grands, Samedi Culte, Dimanche Aventure.

Parmi les premiers films annoncés sur la grille de programme pour les premiers jours, on trouve pour démarrer le mardi 8 février à 7h40 Le Guignolo avec Jean-Paul Belmondo, suivi de Un héros très discret de Jacques Audiard avec Mathieu Kassovitz ou encore The Artist, le film qui valut l’Oscar du meilleur acteur à Jean Dujardin.

Les premiers jours seront aussi l’occasion de voir La Môme, le biopic sur Edith Piaf avec Marion Cotillard dans le rôle principal, le déjanté Arizona Dream des frères Coen, Gangs of New York, Le Cercle des poètes disparus, Seul sur Mars, Le Discours d’un roi ou encore la trilogie Le Parrain qui fit entrer Al Pacino dans le cercle des très grands. Mais il sera aussi possible de trouver des comédies comme Mafia Blues, Chouchou, L’Auberge espagnole et tant d’autres. De nombreux films qui étaient néanmoins déjà disponibles à la demande sur myCANAL et qui seront un peu mieux regroupés.

Chaîne du cinéma, elle comprendra néanmoins quelques documentaires et émissions cinéma. Canal annonce aussi des thématiques autour d’acteurs ou d’auteurs.

Comment en profiter ?

La nouvelle chaîne va se consommer de deux manières différentes :

En linéaire avec une programmation quotidienne tout au long de la journée et des films qui s’enchaînent.

En replay avec 200 films disponibles en permanence et une sélection de collections de films non diffusés à l’antenne. Ces derniers seront proposés uniquement sur myCANAL.

Comment s’y abonner et à quel prix ?

Pas besoin d’abonnement supplémentaire si vous êtes déjà abonné à l’une des offres Canal+. Canal+ Grand Ecran sera automatiquement ajoutée et accessible dans toutes les offres, en linéaire comme en ligne. Évidemment, si vous n’êtes pas encore abonné à Canal+, il faudra souscrire pour y accéder.

Sur quoi regarder Canal+ Grand Ecran ?

Comme pour le reste de l’offre Canal+, les contenus seront accessibles depuis :

le décodeur Canal +

les box internet de certains FAI

l’Apple TV

les boîtiers Android TV

la Xbox

les Chromecast et Amazon Fire TV

certaines smart TV

l’application myCANAL

les PC Windows et Mac par l’intermédiaire de navigateur ou d’application

Pourra-t-on profiter de diffusion en 4K ?

Non, ce n’est visiblement pas prévu que des films soient diffusés en 4K, comme cela est possible sur Disney+, Netflix ou encore Amazon Prime Video. Certains sont notamment trop anciens. Il n’est également pas certain pour le moment que les œuvres disponibles en son 5.1 le proposent à leur diffusion. Mais Canal+ est resté évasif sur les modalités techniques de diffusion.

