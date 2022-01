Disney+ a dévoilé la liste des séries et films qui rejoignent le catalogue de la plateforme de streaming pour bien débuter 2022. Big Sky annonce son enquête pour sa saison 2, des ex-reines du hip-hop quadragénaires veulent renouer avec le succès, des films oscarisés à gogo… le programme s’annonce alléchant.

Avant l’arrivée de très nombreux films et séries françaises dès février 2022, l’année débute en douceur sur Disney+ qui avait mis le paquet durant les fêtes avec notamment une série inédite sur Boba Fett (Star Wars).

Pour démarrer tranquillement, la saison 2 de Big Sky et quelques films oscarisés ou multirécompensés sont à (re)découvrir pour le plaisir. Sinon, on vous a aussi concocté une sélection de contenus pour bien profiter des derniers jours de fête avant la reprise.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les séries ajoutées en janvier 2022

Queens

Stars oubliées des années 90, quatre anciennes légendes du hip-hop décident de reprendre le micro, la quarantaine bien entamée, pour renouer avec le succès. Les quatre femmes devront oublier leurs différends pour se retrouver et retrouver leur gloire d’antan. Avec Eve (Jack Boyz), Naturi Naughton (Fame), Nadine Velazquez (Flight), Pepi Sonuga (Famous in Love) et la chanteuse Brandy (La Légende de Cendrillon) qui ont, elles-mêmes, écrit les paroles de la bande originale de la série à découvrir dès le 19 janvier.

Big Sky (saison 2)

Big Sky signe son retour le 5 janvier. Après avoir traqué le chauffeur de camion qui enlève des jeunes filles sur le bord de la route dans la saison 1, Cassie et Jenny reprennent donc du service après un étrange accident de voiture. Face à elles cette fois, une bande d’adolescents, un étrange pervers et des fantômes du passé.

Touch

Un peu plus ancienne, on vous recommande Touch avec Kiefer Sutherland (24 Heures chrono) en rattrapage. Une série touchante sur ce père veuf qui tente de communiquer avec son fils Jake, autiste et muet, mais doué d’une incroyable intelligence. Le garçonnet est capable de relier des événements qui n’ont a priori aucun lien entre eux grâce à des suites logiques. Une façon de prédire l’avenir qui intéresse grandement une entreprise de neuro-technologie qui va se mettre à traquer le père et le fils.

5 janvier : Big Sky (saison 2) Touch Spider-Man (saison 3)

12 janvier : Firefly The Mick (intégrale) Voyage en bande

19 janvier : Queens Malcom (saisons 6 et 7) Bob’s Burgers (saison 12) Soul of a Nation Le grand tour de Suisse

26 janvier : New York Police Blues Filthy Rich



Les films et docs ajoutés en janvier 2022

M*A*S*H*

Côté films, Disney+ mise sur de grands classiques comme M*A*S*H*, film de guerre mythique et satirique des années 1970. Palme d’Or à Cannes, le film de Robert Altman raconte la vie de deux médecins militaires, provocateurs et irrévérencieux, durant la guerre de Corée (1950-1953) et les aventures de leur hôpital chirurgical de campagne (Mobile Army Surgical Hospital). À découvrir ou redécouvrir le 7 janvier avec son humour potache de l’époque et son aspect vintage, ou bien à travers l’excellent documentaire Voyage au bout de l’enfer également disponible.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La tentation de Jessica

L’histoire d’une journaliste new-yorkaise névrosée qui enchaîne les rendez-vous amoureux calamiteux. Elle finit par répondre à une annonce intrigante et par accepter un rencard… avec une autre femme. Et c’est la grande improvisation qui commence avec cette femme d’affaires.

Et aussi…

Pléthore de films récompensés viennent s’ajouter au catalogue de la plateforme comme Ne le dis à personne de Guillaume Canet, The Revenant qui valut un Oscar du meilleur acteur à Leonardo DiCaprio, ou encore Birdman d’Alejandro González Iñárritu, sacré meilleur réalisateur et meilleur film aux Oscars 2015. Un film qui valut aussi de nombreux prix d’interprétation à Michael Keaton qui y incarne un acteur sur le déclin dépressif, persuadé qu’il peut voler et est doté d’autres pouvoirs.

7 janvier : Thirteen M*A*S*H* Les Flingueuses La Tentation de Jessica Ne le dis à personne Voyage au bout de l’enfer (saisons 3 et 8 – doc)

14 janvier : The Real Queens of Hip-Hop : The Women who changed the game (doc) The Big Short : Le casse du siècle The Revenant Birdman ou (la surprenante vertu de l’ignorance) The First Wave (doc)

19 janvier : Marvel Studios RASSEMBLEMENT : le making-of de Hawkeye (doc)

21 janvier : Glass Incassable L’Incroyable voyage de Polar Kid

26 janvier : Marvel’s Hit-Monkey Insania Drugs Inc (saison 3 – doc)

28 janvier : The Hate U Give – La haine qu’on donne

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.