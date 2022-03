Canal+ fait les yeux doux à Amazon Prime Video pour enrichir son offre

Canal+ affirme avoir repris les discussions avec Amazon pour enrichir son offre SVoD. De quoi à nouveau espérer une intégration de Prime Video dans le pack Ciné Series du groupe TV.

Canal+ propose déjà une offre « Ciné Séries » pour myCanal. Celle-ci regroupe des abonnements à Netflix et Disney+ tout en donnant accès aux catalogues OCS et StarzPlay. Le groupe TV a même noué un partenariat pour inclure le service Paramount+ avant la fin de l’année 2022. Reste qu’il manque un acteur de taille du marché SVoD qui n’a pas encore été intégré dans ce pack tout-en-un (ou presque). En effet, les clients de Canal+ qui souhaitent accéder à Amazon Prime Video doivent encore souscrire un abonnement à part.

Or, dans un entretien avec Le Figaro, Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, explique affiche son ambition d’être « dans le top 5 des acteurs mondiaux des contenus payants en 2030 ». Dans cette optique, le dirigeant présente son groupe comme étant « probablement le seul à pouvoir rassembler l’ensemble des plateformes dans une seule offre ».

En discussion avec Amazon

« Et nous avons repris les discussions avec Amazon », précise-t-il. En d’autres termes, on peut espérer une arrivée de Prime Video dans l’offre Ciné Series pour les utilisateurs de myCanal. Il n’y a cependant pas de quoi s’enflammer, les négociations peuvent toujours échouer. Il faut dire qu’un abonnement Prime donne accès à divers services d’Amazon et pas seulement aux contenus SVoD. Pour se mettre d’accord sur la bonne logistique à adopter, sur les prix et les modalités d’abonnement, les deux groupes pourraient encore parlementer durant des mois. Ne soyez donc pas trop pressé.

Par ailleurs, il faut rappeler que le contexte a bien changé pour Canal+. La chronologie des médias en France a été modifiée. Le groupe TV peut donc désormais diffuser des films, sur ses chaînes TV, 6 mois après leur sortie au cinéma (contre 9 mois auparavant). Les contenus sont dans la foulée accessibles sur la plateforme myCanal.

