Paramount+ arrive en France, la série Halo aussi

Nouveau challenger ambitieux du streaming vidéo aux Etats-Unis, Paramount+ va bien poser prochainement ses valises en France. Le service a signé un accord avec Canal+ pour une distribution exclusive dans l'Hexagone.

Si les multiples séries annoncées par Paramount+ outre-Atlantique vous faisaient saliver avec leur pléiade de stars, bonne nouvelle : vous pourrez prochainement y avoir droit.

Après l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Suisse ou encore la Serbie, le service de streaming vidéo américain va être prochainement disponible en France. Il n’arrivera pas tel quel, mais sera distribué par Canal+.

Canal+, le grand gagnant

Mardi, lors d’une journée d’annonces aux investisseurs, ponctuée du changement de nom ViacomCBS en Paramount, ce dernier a dévoilé un partenariat stratégique avec le groupe français. Paramount+ sera proposé aux abonnés via le pack Canal+ Ciné Séries.

« Paramount+ apportera également aux fans français des franchises bien connues comme Billions, Dexter, Bob L’Eponge, South Park, Star Trek et bien d’autres, aux côtés de films emblématiques de Paramount Pictures, tels que Le Parrain, Transformers, Mission : Impossible et bien d’autres », ont déclaré Paramount et Canal+ dans un communiqué commun.

D’autres séries phares sont au programme comme The Offer, sur la genèse du film Le Parrain, avec Miles Teller (Whiplash) et Juno Temple (Ted Lasso), The First Lady avec Viola Davis ou encore la comédie musicale autour des Pink Ladies de Grease.

On April 28, #TheOffer premieres on #ParamountPlus and tells one of Hollywood's wildest stories: how the iconic film, The Godfather, almost didn't happen. It stars @Miles_Teller, @JunoTemple, Matthew Goode, and Giovanni Ribisi. pic.twitter.com/ERUSNE3PWH — Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022

Tous ces programmes seront disponibles sur les box TV, les applications iOS et Android, les TV connectés ou encore en version desktop. Cela pourrait passer par une application Paramount+ directement.

Arrivée en fin d’année

Aucune date précise de lancement n’a été donnée et Paramount+ est simplement annoncé « plus tard dans l’année », plutôt sur le second semestre 2022 et même en décembre selon The Hollywood Reporter. L’accord avec le groupe Canal+ inclut également la distribution des programmes Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, MTV, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central. Certaines séries Showtime seront également proposées.

Cet accord permettra aussi à Canal de diffuser les films Paramount Pictures six mois après leur sortie en salles, grâce à la nouvelle chronologie des médias. Et parmi le catalogue, on attend notamment Top Gun : Maverick ou encore Scream.

La série Halo sur Canal+ avant Paramount+

Ce n’est pas la première fois que Canal+ parvient à trouver un accord avec un service de streaming. Le groupe avait déjà réussi à nouer un partenariat privilégié pour le lancement de Disney+ en France début 2020.

Série phare prévue sur Paramount+ le 24 mars prochain, l’adaptation du jeu Halo est bien prévue en France. Et très probablement autour du lancement. Ce sera sur Canal+ aussi qui a obtenu les droits en amont de l’arrivée du service. Et une saison 2 est déjà signée avant même le début de sa diffusion.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.