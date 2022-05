Gaumont lance un service de SVoD orienté cinéma français en noir et blanc

Gaumont dévoile son service de streaming consacré aux films patrimoniaux en noir et blanc. Point d'« Avengers » et autre billevesée ici, que du cinéma français d'avant les années 70.

En matière de service de SVoD, il y a de plus en plus de choix. De Netflix à Mubi, en passant par OCS, myCanal, Disney+, ou encore Salto (on en oublie), les catalogues s’étoffent et se spécialisent de plus en plus. Mais aucun service n’avait opéré un choix aussi radical que celui qui vient de naître : Gaumont Classique.

Le principe est simple : que des films français en noir et blanc. Jules Le Hénand, chargé de marketing pour Gaumont, à l’origine de l’annonce dans un tweet, précise que le service comporte déjà 200 œuvres, « pour la plupart invisibles en TV et introuvables sur les plateformes ».

Des trésors sortis de l’oubli

L’objectif pour Gaumont est on ne peut plus clair : empêcher, qu’à « l’ère du streaming », « ses trésors » ne tombent « dans l’oubli », détaille encore Jules Le Hénand. Avec un prix d’entrée relativement bas, la firme espère « rendre ces films accessibles », en glissant au passage un petit tacle aux Netflix et consorts : « Face aux majors qui verrouillent leurs catalogues, notre souhait est que chacun·e puisse découvrir le nôtre. »

Nul doute que Gaumont espère également faire fructifier un peu son catalogue de films constitués sur près de 126 ans d’existence.

La date de lancement du service n’a rien au hasard. Le mardi 10 mai est en effet le jour de naissance de Léon Gaumont, le fondateur du studio.

Comment y accéder et à quel prix ?

Pour s’abonner, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur gaumontclassique.fr et de créer un compte. L’offre est plutôt honnête avec un abonnement mensuel à 5 euros et 50 euros par an, soit une réduction de 10 euros si vous vous engagez sur l’année.

Il est d’ores et déjà possible de consulter le catalogue, sans surprise, composer en grande partie de « classiques ». Il est d’ailleurs possible de trier les films par décennie et aucun long métrage ne dépasse les années 60. Il est possible de descendre jusqu’aux années 30 pour le cinéma parlant, voire même de s’aventurer plus loin au sein du cinéma muet. Des suppléments sous forme de documentaires ou interview sont également compris.

Gaumont Classique Télécharger Gaumont Classique gratuitement APK

Une application sur smartphone est lancée parallèlement au service. Celle-ci est par ailleurs compatible avec la fonction Chromecast, une nécessité pour quiconque souhaite proposer une app consacrée aux films et séries en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.