Nouveautés Canal+ en juin 2022 : après La Flamme, Le Flambeau

Après le succès de « La Flamme », Jonathan Cohen et ses compères reviennent dans un nouveau pastiche sur les émissions de survie, nommé « Le Flambeau ». Mais ce n'est pas la seule nouveauté sur Canal+ en ce mois de juin 2022.

C’est (bientôt) l’été et Canal+ a concocté un petit programme. Passons par l’exotique avec Le Flambeau où l’on retrouve le fameux Marc, héros de téléréalité. Et pour les fans de start-ups, découvrez en série l’histoire d’Uber. Mais heureusement pour ceux qui n’aiment pas les séries, de nombreux films sont à voir sur myCanal, notamment House of Gucci, d’après l’histoire vraie de la marque de mode italienne.

Les nouvelles séries qui arrivent en juin 2022

Le Flambeau

Si seulement six des neuf épisodes du Flambeau sont sortis pour l’instant, c’est un succès pour la série. Postiche bien ficelé de Koh-Lanta et autres émissions de survie/télé-réalité, Le Flambeau reprend la même sauce que La Flamme façon plage et faim. Un pastiche tellement si bien réalisé qu’il ressemble parfois étrangement aux émissions qu’il parodie. L’humour et les ressorts comiques n’ont pas beaucoup évolué depuis la première saison (en partie parce que l’on retrouve certains des personnages) : si vous avez aimé La Flamme, vous devriez aimer Le Flambeau.

Super Pumped, la face cachée d’Uber

Une série qui retrace la création d’Uber, l’ascension et la chute de son fondateur, joué ici par Joseph Gordon-Levitt. De quoi se rendre compte de ce qu’est vraiment la Silicon Valley, entre start-ups, magouilles et dérapages.

Ces programmes sont disponibles sur les chaînes Canal+.

2 juin : Super Pumped : La face cachée d’Uber (disponible en intégralité sur myCanal)

6 juin : Des gens bien ordinaires (disponible en intégralité sur myCanal) Le Flambeau

7 juin : Silverpoint

13 juin : Landscapers (disponible en intégralité sur myCanal)

23 juin : L’amie prodigieuse, saison 3 (disponible en intégralité sur myCanal)

27 juin : Two Summers



Les films et documentaires à ne pas manquer en juin

House of Gucci

Dans ce drame avec Lady Gaga, Adam Driver et Jared Leto, on suit l’histoire vraie de la marque Gucci. À la fin des années 70, la marque de mode italienne est à un tournant de son histoire et a des problèmes. Entre trahison, amour et argent, on suit les histoires de la famille Gucci, italienne au possible.

Marina Rollman, Un Spectacle Drôle

Le nom de Marina Rollman vous dit peut-être quelque chose, si vous écoutez France Inter ou que vous regardez le Montreux Comedy Show. Après une tournée des salles, son spectacle « Drôle » sort sur myCanal. Elle y parle enterrement de vie de garçon/jeune fille, de religion, de cross fit. Le tout en faisant une analyse de la société, critique de la France avec son regard de Suissesse (bien qu’elle ait la double nationalité).

Free Guy

Loin du métaverse de Carrefour, Free Guy est sorti l’année dernière, avec un Ryan Reynolds déchaîné. Jouant le rôle d’un employé de banque qui se rend compte qu’il n’est qu’un PNJ dans un jeu vidéo, il décide de devenir son propre héros. Pas nanardesque, mais plutôt gagesque, Free Guy est rempli de références vidéoludiques.

Ces programmes sont disponibles sur les chaînes Canal+.

1er juin : The Desperate Hour Jurassic Cash

3 juin : House of Gucci (disponible sur myCanal)

4 juin : L’Intégrale Rambo Voyagers

6 juin : Salyut 7

7 juin : Délicieux

8 juin : Marina Rollman, Un Spectacle Drôle Gravity

9 juin : High Life

10 juin : Free Guy (disponible sur myCanal) the Last Days on Mars

13 juin : British Touch

14 juin : Lui

15 juin : Le dernier duel

16 juin : Soirée Terminator : Terminator 2 et Terminator Renaissance

22 juin : Réminiscence

28 juin : The French Dispatch

29 juin : My Son



