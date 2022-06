Netflix Geeked Week : Resident Evil, Cyberpunk, One Piece, Sandman, jeux… la geek culture en force

Netflix organisait ce mercredi sa seconde Geeked Week. L'occasion de découvrir ce qui arrivera sur la plateforme de streaming vidéo dans les prochaines semaines. Et notamment l'adaptation en anime du jeu vidéo Cyberpunk 2077 a dévoilé ses premières images.

Depuis le lundi 6 juin, c’est la fête de la pop culture sur Netflix et pas seulement. Le service de SVoD organise la seconde édition de sa Geeked Week jusqu’au 10 juin. À chaque jour sa thématique, son lot de séries, films et jeux à découvrir. Netflix a promis l’annonce de plus de 60 projets.

Si la 4e saison de Umbrella Academy qui arrive ce mois-ci a fait beaucoup parler d’elle, les fans de jeux vidéo ne seront pas déçus avec de nombreuses adaptations qui ont montré leurs premières images.

Netflix aime les jeux vidéo

Le jeu a suscité autant de critiques que d’applaudissements. L’univers futuriste de Cyberpunk 2077 fait son apparition sur Netflix en septembre prochain à travers une adaptation en anime. Cyberpunk : Edgerunners met en scène David et Lucy dans une ville futuriste où la technologie et les modifications du corps sont devenues une obsession. Enfants de la rue, ils sont devenus des hors-la-loi mercenaires (Edgerunners) ou Cyberpunk.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Mais Cyberpunk n’est pas le seul jeu à faire son adaptation sur Netflix. La première Geeked Week avait déjà fait le plein d’annonces l’an dernier (Arcane, DOTA et The Witcher en tête) et l’on sait que la plateforme de Reed Hastings a de nombreux projets en tête dont des séries tirées de Assassin’s Creed, Devil May Cry ou Sonic, des films sur Splinter Cell ou Tomb Raider, et bien plus encore.

Il faudra aussi compter sur Resident Evil qui arrive dès le 14 juillet dans une nouvelle version inspirée du jeu de Capcom. À New Racoon City, une entreprise nommée Umbrella Corp. veut se racheter une image tandis qu’un virus T se répand dans la population progressivement changée en monstres et zombies. Mais un groupe de résistants s’organise pour sauver la ville.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Série animée culte des années 1980, Les Maîtres de l’univers s’offre une seconde jeunesse avec ce retour à Eternia mené par le réalisateur Kevin Smith et toutes ses stars. Après un premier volet Révélation en deux parties, déjà disponible sur Netflix, la Geeked Week a été l’occasion de découvrir un visuel pour la suite : Revolution.

Si vous avez aimé Arcane, anime tiré de l’univers de League of Legends, vous allez pouvoir ajouter l’un des personnages en profil Netflix en attendant de voir la nouvelle saison et surtout le documentaire sur la création de ce projet conçu avec les Français du studio Fortiche.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Fan de manga et de pop culture, One Piece a montré un aperçu de sa version en prises de vue réelles de la saga du Chapeau de paille. Luffy et son équipage sont en approche, mais sans date de sortie pour le moment.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Amateur de DC Comic, un nouveau héros arrive : Sandman. Tom Sturridge incarne ce marchand de sable qui revient le 5 août pour 10 épisodes. Vos rêves et vos cauchemars s’entremêlent dans les pas de Dream, retenu prisonnier durant un siècle. Il parvient à se libérer pour tenter de réparer ses erreurs entre les différents mondes et différentes époques. Face à de nouveaux alliés et ennemis, il tente de rétablir l’ordre.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les années 1980 ont la cote

Vous vous souvenez de la Famille Addams et de leur inquiétante fille ? Mercredi a sa propre série signée Tim Burton évidemment. L’excentrique réalisateur offre à Netflix un programme original… vraiment original autour de la fillette devenue une ado encore plus gothique. Elle se mue surtout en enquêtrice après un mystérieux meurtre qui pourrait être lié à sa famille. On retrouve Catherine Zeta-Jones ou encore Luis Guzman au casting.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les années 1980 ont décidément la cote et Ghostbusters fera l’objet d’une série Netflix, portée par Jason Reitman, le fils du regretté Ivan, réalisateur originel de SOS Fantômes. C’est déjà à lui qu’on doit le dernier volet Ghostbusters : Afterlife qui réunissait les castings de la saga.

A brand new GHOSTBUSTERS animated series is on the way! @JasonReitman and @gilkenan, the minds behind Ghostbusters: Afterlife, will be leading the project which will debut on Netflix, in partnership with Sony Pictures Animation. #GeekedWeek pic.twitter.com/g4LkWu314z — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2022

Et aussi…

Si vous aimez vous faire peur, vous allez être ravis. Guillermo Del Toro, réalisateur oscarisé pour La Forme de l’eau, annonce son Cabinet des Curiosités, une série effrayante en huit épisodes autour de nos peurs. Angoissant et sombre à souhait avec Rupert Grint (Ron Weasley dans Harry Potter) ou encore Crispin Glover (George McFly, le père de Marty dans Retour vers le futur). À venir courant 2022.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

D’autres séries s’annoncent pour une saison supplémentaire comme Locke & Key qui revient pour une 3e et ultime saison à la Key House, Sweet Tooth de retour tout comme Destin : la saga Winx (en prises de vue réelles) ou encore la série boostée Warrior Nun qui a droit, elle aussi, à sa seconde saison. Ouverture de la toute première Geeked Week l’an dernier, Shadow & Bone a fait son come back pour dévoiler l’arrivée d’une nouvelle saison, ainsi que Vikings : Valhalla, fraîchement arrivé ces derniers mois. Si vous êtes plutôt histoire romaine que scandinave, Barbarians annonce sa saison 2.

La journée de jeudi est consacrée à Stranger Things dont le premier volet de la saison 4 est diffusé depuis fin mai. La seconde partie est programmée pour juillet. Rendez-vous dès 18h sur la chaîne YouTube de Netflix notamment pour avoir de nouvelles informations sur la série. Le dernier jour, vendredi, tournera autour des annonces sur Netflix Jeux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.