Marre de la canicule ? Restez au frais devant les nouveautés estivales de Disney+

Si le soleil et la canicule vous donnent envie de rester au frais, autant vous occuper en zyeutant quelques films ou séries. Et cela tombe bien, car à l’approche de l’été, Disney+ a décidé de vous gâter avec un programme bien garni.

Chaque mois, Disney+ enrichit son catalogue d’une pléthore de nouveaux contenus. Films, séries, ou documentaires, créations originales ou non : il y en a pour tous les goûts. Et vous trouverez assurément du contenu à vous mettre sous la dent.

Afin de vous accompagner cet été, nous avons décidé de vous concocter une petite sélection regroupant les meilleurs contenus proposés par la plateforme de streaming, entre biopic inspirant, séries horrifiques et documentaires à la gloire de nos amis les requins (idéal pour tous ceux qui vont passer leurs vacances à la plage).

Pour découvrir tous ces contenus, n’oubliez pas que vous devez avoir un abonnement à Disney+. Ce dernier est proposé à 8,99 euros par mois, et 89,90 euros si jamais vous décidez de vous laisser tenter par un abonnement annuel (et vous économiserez près de deux mois d’abonnement dans l’affaire).

Sur Disney+, l’été sera meurtrier ou ne sera pas !

Cet été, Disney+ a décidé de vous faire vivre le grand frisson avec une sélection de séries oscillant entre thriller et horreur. L’occasion de découvrir la suite de Only Murder in the Building et son casting qui s’en donne à cœur joie, ou de redécouvrir un classique des années 2000 avec Ghost Whisperer. Petit tour d’horizon.

Only Murder in the buildings (Saison 2)

Sortie à la fin de l’été 2021, la première saison d’Only Murders in the Buildings nous présentait les aventures de trois résidents de l’immeuble Aconia, liés par une passion commune pour les affaires criminelles. Confronté à un décès au sein de leur résidence, que la police classe en suicide assez rapidement, le trio que tout oppose va s’allier pour faire la lumière sur ce qui est en réalité un crime.

Porté par Steve Martin, Martin Short et Séléna Gomez, Only Murders in the Building est une série à mi-chemin entre le thriller et la comédie qui délivre quelques jolis moments, notamment grâce au casting qui cabotine comme jamais.

Cette seconde saison reprend exactement là où la précédente s’était terminée (nous ne spoilerons rien ici) et une ribambelle de nouveaux venus prestigieux comme Cara Delevigne, Shirley MacLaine ou Amy Schumer devraient venir titiller nos trois protagonistes au fil des épisodes. Only Murder in the Buildings est d’ores et déjà disponible.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ghost Whisperer (l’intégrale)

Disney+ vous propose ensuite de replonger en plein cœur des années 2000 avec l’intégrale de Ghost Whisperer. Sortie en 2005, cette série nous propose de suivre le quotidien de Mélinda Gordon (Jennifer Love Hewitt), jeune mariée et propriétaire d’une boutique d’antiquité dans la riante bourgade de Grandview. Une vie assez banale, ou presque, puisque Mélinda possède l’étonnante faculté de communiquer avec les morts.

Ces derniers passent d’ailleurs leur temps à venir la trouver afin qu’elle puisse les aider à passer dans l’au-delà. De nombreux mystères surnaturels viendront se greffer à cette intrigue au fil des cinq saisons que dure la série. Série fantastique dans la droite lignée de Charmed et consorts, Ghost Whisperer reste une série sympathique, quoique parfois un peu ancrée dans son époque. L’intégrale de la série est désormais disponible sur Disney+.

American Horror Story (Saisons 1 à 9)

Si vous êtes amateurs d’horreur, notez la date du 13 juillet dans vos tablettes. C’est à cette date que les 9 saisons d’American Horror Story débarquent sur Disney+. Pour rappel, cette série créée par Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, Scream Queens) se présente comme une anthologie d’histoires ou l’horreur règne en maîtresse.

Chaque saison contient un récit complet, avec sa propre intrigue déroulée sur une douzaine d’épisodes à chaque fois. Si les saisons ne se suivent pas à proprement parler, il est toutefois possible de découvrir des liens entre elles, que ce soient des personnages ou des lieux récurrents. De quoi bâtir une mythologie commune extrêmement intéressante.

Fabuleusement écrite et réalisée, portée par un casting aussi juste qu’excellent (avec quelques très très gros noms), American Horror Story est à voir absolument si vous appréciez les ambiances lourdes et les récits qui tirent vers le fantastique et l’horreur.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

American Crime Story (Saison 1 à 3)

Créé par la même équipe qu’American Horror Story, American Crime Story se veut néanmoins plus terre à terre, moins fantastique et horrifique. S’il s’agit là encore d’une anthologie, elle se consacre cependant à la reconstitution de véritables histoires criminelles en essayant de coller le plus fidèlement à la réalité.

Actuellement composée de trois saisons, cette série ne regarde pas à la dépense pour proposer une adaptation la plus fidèle possible des affaires criminelles qu’elle relate. Image léchée retranscrivant à la perfection une époque donnée, casting peuplé de grands noms (Cuba Gooding Jr, Clive Owen, John Travolta, Penelope Cruz ou Sarah Paulson), tout est là pour vous plonger en plein cœur de ces histoires.

Disponible à partir du 20 juillet, American Crime Story vous invite à découvrir ses trois premières saisons : The people vs O.J. Simpson, The Assassination of Gianni Versace et Impeachment (qui traite de l’affaire Lewinski), et à vous en faire découvrir les dessous.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Rise, ou l’ascension des frères Antetokounmpo

Côté films, Disney+ vous propose actuellement de découvrir Rise, une création originale qui revient sur l’histoire des frères Antetokunmpo. Vous les connaissez peut-être si vous êtes familier du sport US, et de la NBA en particulier. Mais si ce n’est pas le cas, sachez que les trois frangins ont connu un destin extraordinaire.

C’est en Grèce, à Athènes pour être précis, que vivent Vera, Charles et leurs cinq enfants. Venus du Nigeria, ils essaient tant bien que mal de vivre en vendant des souvenirs aux touristes, slalomant entre les galères du quotidien et un système qui menace en permanence de les renvoyer au pays. Une pression que les frères Antetkounmpo évacuent sur les terrains de basket de la capitale grecque.

Un sport qu’ils ont découvert sur le tard, mais pour lequel ils sont naturellement doués. Très vite remarqués par un agent sportif, Giannis, Thanàsis et Kostas vont alors quitter les playgrounds athéniens pour poursuivre leur rêve aux USA et tenter de rejoindre une franchise de la NBA…

Porté par un casting et un réalisateur nigérian, Rise revient avec justesse sur l’histoire de cette famille au destin peu commun. Et même si l’histoire est un brin romancée, production Disney oblige, ce biopic n’en demeure pas moins fort sympathique à voir, que l’on soit fan de basket ou non. Rise est déjà disponible sur Disney+.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Célébrez le SharkFest 2022 en grande pompe avec des documentaires à la gloire des requins !

Objet de fascination, le requin est le prédateur marin le plus emblématique qui soit. Objet de nombreux films catastrophes (de plus ou moins bon goût) ou de documentaires envoûtants, il est aussi l’un des animaux les plus incompris qui soient.

Cet été, Disney+ et le National Geographic ont décidé de rendre un hommage appuyé aux requins de tous poils avec le SharkFest, afin de mettre en lumière toute la complexité de cette formidable créature. À partir du 10 juillet, vous pourrez ainsi découvrir près de 30 heures de contenus originaux sur une grande variété de canaux (Disney XD, Nat Geo Wild, National Geographic, Disney+).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Dès le 22 juillet, Disney+ vous propose donc de découvrir la bagatelle de 6 documentaires dédiés aux requins :

L’invasion des requins-bouledogues

Requins et volcans, forces de la nature

Requins stars

Requin vs Surfeur

Requins vs Baleine

Requin vs Dauphins

De quoi en apprendre plus sur leur relation aux autres occupants des mers, de célébrer leur puissance ou de percer leurs mystères. Pour tout savoir sur les requins, rendez-vous sur Disney+ dans l’univers National Geographic.

Profitez de tous les contenus Disney+ à partir de 8,99 euros par mois

Tous ces contenus estivaux, et bien d’autres encore, sont disponibles avec un simple abonnement à Disney+. Pour rappel, la plateforme possède un catalogue étendu qui accueille notamment les contenus Disney (évidemment), Star Wars, Marvel ainsi que des créations originales issues des quatre coins du monde.

Disney+, ce sont aussi différents univers thématiques, comme National Geographic et ses nombreux documentaires, animaliers ou non, mais aussi Stars, qui regroupe les contenus les plus adultes (en tout bien tout honneur) de la plateforme. Disney+ est actuellement proposé au tarif de 8,99 euros par mois et possède aussi un abonnement annuel à 89,90 euros vous permettant globalement d’économiser deux mois.