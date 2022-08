Netflix teste, mais n’accroche pas encore ses utilisateurs avec ses jeux

Netflix n'arrive pas à rassembler ses utilisateurs pour jouer à ses jeux et laisse encore s'échapper plus de 99 % d'entre eux. L'entreprise s'apprête néanmoins à étendre toujours plus son catalogue pour continuer à mieux cerner les attentes de ses utilisateurs.

Même s’il continue d’actualiser son catalogue de jeux, Netflix n’arrive pas à convaincre ses abonnés d’en profiter. La plateforme qui a lancé son offre vidéoludique en 2021 n’atteint aujourd’hui qu’une poignée des millions d’abonnés que compte le service.

Le service attire moins de 1 % des utilisateurs

Selon les données recueillies par CNBC grâce au cabinet d’étude Apptopia, les jeux du service auraient été téléchargés à hauteur de 23,3 millions depuis son lancement en 2021. Mais Netflix ne réunirait à l’heure actuelle « que » 1,7 million d’utilisateurs par jour sur son service de jeu, une goutte d’eau perdue dans les 221 millions de personnes que réunit la plateforme.

Netflix ne compte pourtant pas baisser les bras et veut encore porter son offre à 50 jeux d’ici à la fin de l’année. Pour y arriver, la plateforme au N rouge qui se contentait de faire appel à des studios extérieurs jusqu’ici a déjà racheté trois studios indépendants (Night School Studio, Next Games, Boss Fight Entertainment).

Une plateforme de test pour Netflix

Selon Greg Peters, directeur d’exploitation, l’entreprise n’en est qu’à ses débuts et il faudra selon lui « des mois, voire des années » à la plateforme pour comprendre comment maintenir ses utilisateurs sur son service de jeux. La plateforme essaye toujours d’apprendre et de comprendre quels jeux résonneront avec ses utilisateurs et surpasseront les offres d’Epic Games et TikTok, les principaux rivaux du service cités par la plateforme.

D’après lui, l’entreprise compte bien « expérimenter et essayer des tas de choses » avec ce service. Netflix compte bien se servir de ce nouvel onglet jeux pour proposer à terme « des produits liés aux univers, aux personnages, et aux histoires » que la plateforme développe au fil du temps. Netflix a également laissé entendre en début d’année que de nouveaux jeux en rapport avec son catalogue pourraient voir le jour et que l’entreprise était ouverte à « l’octroi de licences que les gens reconnaitront », dit Greg Peters.

