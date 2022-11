Disney+ en décembre 2022 : Noël arrive avec Star Wars IX et Spider-Man

Qui dit mois de décembre dit période de l'Avent et fêtes de fin d'année. Le moment parfait pour regarder des films ou des séries en famille ou entre amis. Ça tombe bien, Disney+ a annoncé sa grille de programmes qui sortiront tout au long du mois, avec, entre autres, un épisode spécial de Week-End Family, Star Wars IX ou encore deux films Spider-Man.

La nuit tombe tôt en ce moment et on n’a qu’une hâte : rentrer chez soi pour profiter d’un bon film ou d’une bonne série dans le canapé. Grâce au service de SVoD Disney+, le programme va être chargé en cette période de l’Avent avec plusieurs films et séries, qui ne sont pas que sur Noël.

Pour rappel, il est possible de s’inscrire à Disney+ seul (8,99 euros par mois) ou dans l’abonnement Canal+.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en décembre

Week-End Family : Un Noël gagnant-gagnant

La série Week-End Family, avec Eric Judor et Daphné Côté-Hallé revient pour un épisode spécial Noël ce 9 décembre. La tribu familiale très recomposée, souvent chaotique, toujours drôle, avec Fred le père et ses filles, mais aussi sa compagne Emma. Cette dernière s’apprête à passer son premier Noël en France, mais elle n’a pas les mêmes coutumes que sa nouvelle famille. Une aventure rocambolesque va s’ensuivre, autour de la famille.

Trésors perdus : le secret de Montezuma

Cette série de dix épisodes réalisée d’après Benjamin Gates, une sorte d’Indiana Jones version familiale. On suit l’aventure de Jess Morales, jeune fille brillante et débrouillarde, qui part à la recherche d’un mystérieux trésor dans une intrigue sur l’histoire de sa famille. Accompagnée de ses amis Tasha, Oren, Ethan, Liam, Billie et Ross, on la verra enquêter au fin fond du Panama.

The Patient

Cette série thriller de dix épisodes de trente minutes raconte une prise d’otage du psychothérapeute Dr Alan Strauss (joué par l’excellent Steve Carell) par son patient Sam Fortner, qui est en fait un tueur en série qui souhaite freiner ses pulsions meurtrières. À travers sa propre expérience, Alan va chercher l’inspiration et devoir faire face à ses propres problèmes, notamment la mort de sa femme.

2 décembre : Mickey & Minnie : Le vœu de Noël

7 décembre : Bienvenue à Wrexham – batch 1 de la saison 1 Enfants des rues (saison 1) À vue d’œil (saison 1)

9 décembre : Week-End Family : Un Noël gagnant-gagnant

14 décembre : Trésors perdus : le secret de Montezuma (saison 1) The Patient (saison 1) The Hardy Boys (saisons 1 et 2) La route de l’enfer : Norvège (saison 6) Demain, je serai en couple (saison 1) Ce qu’on oublie (saison 1) Between the world and us (saison 1)

21 décembre : This Fool (saison 1) Faites vos jeux (saison 1) Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires (courts-métrages) (saison 2) American Dad (saison 18)

28 décembre : The Deep End (saison 1) Gannibal (saison 1)



Les films qui arrivent sur Disney+ en décembre

Le retour de Spider-Man

La célèbre trilogie du début des années 2000 sera enfin au complet ce 2 décembre. Jusqu’à maintenant, il n’y avait que Spider-Man 2 disponible sur Disney+ ; les trois films de Sam Raimi seront tous présents, de quoi suivre les aventures de l’homme-araignée, incarné par l’incroyable Tobey Maguire dans des films salués par la critique.

Star Wars : L’Ascension de Skywalker

La conclusion de la saga Skywalker arrive enfin sur Disney+ quatre ans après sa sortie en salle. De quoi (re)voir la bataille épique pour la liberté dans cet ultime épisode de la troisième trilogie.

2 décembre : Le Journal d’un dégonflé : Rodrick fait sa loi Spider-Man Spider-Man 3

9 décembre : La nuit au Musée : le retour de Kahmunrah

23 décembre : Star Wars : L’Ascension de Skywalker

28 décembre : Encanto en Live

30 décembre : La légendaire panthère noire



