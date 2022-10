Pourquoi la prochaine mise à jour de Chrome est indispensable pour vos séries SVoD

Pour continuer à regarder confortablement vos séries et films en SVoD sur Google Chrome pour PC, il faut vous assurer de ne pas manquer la prochaine mise à jour du navigateur (v.107). Cela vaut aussi pour Microsoft Edge ou Opera.

Attention à la prochaine mise à jour de Chrome. La version 107 du navigateur de Google va avoir un impact important sur vos plateformes SVoD. Il y a donc de petites choses à savoir pour s’assurer de bien profiter des films et séries sur Netflix, Disney+ et consorts.

Comme l’explique un article du blog de l’entreprise Bitmovin — spécialisée dans le développement de solutions vidéo –, Google a récemment contacté les firmes concernées pour leur annoncer la nouvelle. Ainsi, à partir du 6 décembre 2022, le module Widevine permettant de lire des contenus protégés par DRM deviendra obsolète. Notez que tous les navigateurs basés sur Chromium sont concernés (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi…).

Une histoire de DRM

Pour rappel, l’acronyme « DRM » signifie « Digital Right Managment » en anglais. Ce terme permet de désigner les dispositifs de sécurité mis en place sur des contenus numériques (films, séries, musique etc.). Sur le papier, cela est censé protéger les œuvres contre le piratage et défendre les intérêts des ayants droit. Les plateformes SVoD y ont donc forcément recours.

Le module Widevine sur Chrome permet de gérer les DRM afin d’accéder légalement et dans les bonnes conditions aux séries et films sur Netflix, par exemple. Sachez par ailleurs que la solution Widevine est aussi utilisée sur Android pour débloquer les qualités HD sur les services SVoD. Cela ne changera pas. Les changements opérés ici par Google ne concernent que les navigateurs web sur ordinateurs.

Google va donc remplacer Widevine par un nouveau module de déchiffrement. Celui-ci est d’ailleurs déjà utilisé sur la version Canary du navigateur (dédiée aux développeurs). Le déploiement de la version stable de Google Chrome 107 est, quant à lui, prévu à partir du 25 octobre 2022. Il faudra attendre jusqu’au 15 novembre pour les autres navigateurs Chromium tels que Microsoft Edge ou Opera profitent à leur tour du nouveau module. Ensuite, le 6 décembre 2022, le module Widevine ne sera plus utilisé.

Mettez à jour Google Chrome

Pour résumer la chose simplement, retenez que si vous utilisez un des navigateurs concernés par ce changement, assurez-vous de bien avoir la dernière mise à jour au 6 décembre 2022. Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des soucis pour regarder vos films et séries SVoD.

A priori, vous n’avez sans doute pas trop de souci à vous faire. Bon nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs profitent de mises à jour automatiques sur leurs navigateurs. Restez tout de même à l’affût pour éviter les possibles désagréments. Rappelons que vous pouvez vérifier la version de votre navigateur Chrome et lancer des mises à jour depuis la rubrique Aide > À propos de Chrome.

