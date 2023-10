Netflix voudrait encore augmenter le prix de son abonnement

Netflix aimerait augmenter le prix de son abonnement, qui a pourtant déjà beaucoup augmenté au cours des derniers mois.

Blocage du partage de compte et augmentation du prix de l’abonnement : Netflix cherche à tout prix la rentabilité depuis plusieurs mois, quitte à se détourner d’une partie de son public. En juin déjà, on apprenait que le service de SVOD souhaitait peut-être supprimer son offre Essentiel à 8,99 euros par mois sans publicité, pour laisser l’abonnement à 13,49 euros par mois comme première option pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas de publicités.

On apprend désormais du Wall Street Journal qu’une hausse généralisée est à prévoir bientôt.

La facture devient salée

L’annonce devrait se faire d’abord pour les États-Unis et le Canada avant d’être généralisée aux autres pays où Netflix est présent. La firme aimerait d’abord attendre la fin du mouvement de grève des scénaristes et des acteurs qui touche actuellement Hollywood. Les travailleurs du secteur demandent notamment une hausse de leur rémunération suite à l’inflation et une prise en considération du danger que représente l’IA générative pour l’avenir de leur travail.

On ne connait pas encore la grille de prix que pourrait proposer Netflix. La dernière hausse de prix date d’octobre 2021, il y a deux ans, et a été suivie par de nombreux acteurs du secteur comme Disney+ ou Apple TV+.

Aujourd’hui, l’abonnement Netflix est proposé à partir de 8,99 euros par mois et jusqu’à 17,99 euros par mois, sans publicité. Lors du lancement du service en France en 2014, son prix était de 7,99 euros à 11,99 euros par mois.