Amazon lance la mise à jour la plus attendue de Prime Video

Deux ans après un premier ravalement de façade, l'interface d'Amazon Prime Video se refait une beauté avec une nouvelle mise à jour qui vient corriger son plus gros défaut. Désormais, il est possible de trouver plus rapidement un contenu inclus dans sa formule d'abonnement.

Entre perdre du temps à trouver quoi regarder le soir ou trouver une série qui nous plaît pour ensuite se rendre compte qu’on n’y a pas accès, la vie de binger n’est pas tous les jours facile. C’est d’autant plus vrai sur Amazon Prime Video où le chaos règne. L’interface mélange et met en avant dans le même fatras les programmes disponibles et ceux pour lesquels il faut payer un supplément. Mais la plateforme de SVoD a annoncé remédier à ce problème avec une nouvelle mise à jour qui met un peu d’ordre dans ce chantier.

Le plus gros défaut de Prime Video enfin corrigé !

La mise à jour en cours de déploiement est en pensée pour apporter plus de clarté et de simplicité selon le géant du web. Cette refonte passe d’abord par la barre de navigation affichée au bord supérieur de l’écran qui rend la navigation beaucoup plus intuitive. En plus de pouvoir accéder plus rapidement à une sélection de films, de séries ou de contenus sportifs, ce menu tout neuf permet de choisir entre les différents services auxquels on est abonné entre Prime, Max, Paramount+ ou encore Crunchyroll. Il devient même plus simple de gérer ses abonnements grâce à un nouvel onglet justement baptisé « Abonnements ».

Amazon indique également ajouter une dose d’intelligence artificielle générative dans son système de suggestions afin de proposer en premier lieu des programmes correspondant mieux aux goûts de l’utilisateur dans un nouvel onglet « Fait pour vous ». L’IA est également censée simplifier le synopsis des contenus, ce qui n’est pas forcément une bonne chose quand on connaît les performances des intelligences artificielles en matière de réécriture, surtout que la plateforme collectionne déjà les titres mal orthographiés ou encore les sous-titres aux fraises.

