DAZN : le prix d’abonnement à la Ligue 1 sera moins cher que prévu

DAZN, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 de football, comptait lancer un abonnement incluant les matchs de la Ligue 1 entre 35 et 40 euros par mois, mais la plateforme britannique a dû revoir sa stratégie pour attirer plus de consommateurs et elle prévoit désormais de proposer un tarif autour de 25 euros par mois.

Le suspense aura tenu jusqu’à trois semaines du coup d’envoi. Avec la mainmise sur les droits TV pour diffuser 8 des 9 matchs par journée de Ligue 1, DAZN s’insère dans le paysage de l’audiovisuel français, mais avec une dépense annuelle estimée à 400 millions d’euros pour conserver les droits de diffusion, la quête de rentabilité s’annonce ardue. La plateforme britannique envisageait au départ de proposer un abonnement à un prix oscillant entre 35 et 40 euros par mois, mais devant les réactions des consommateurs jugeant son prix excessif, DAZN a dû se résoudre à faire un compromis pour rendre son offre plus accessible.

Un prix d’abonnement plus raisonnable

Cela fait maintenant plusieurs années que la Ligue 1 est une patate chaude avec laquelle plusieurs diffuseurs se sont brûlés les doigts, comme Mediapro qui a dû fermer sa chaîne Téléfoot. Plus récemment encore, Amazon qui perdait plus d’argent qu’il n’en gagnait avec son Pass Ligue 1, qui était pourtant une offre très avantageuse. Reste à voir si DAZN, avec un abonnement à 25 euros par mois, saura briser la malédiction.

Entre la quête d’abonnés et celle de rentabilité, DAZN coupe la poire en deux. Avec ce tarif d’abonnement beaucoup plus raisonnable que ce qui était prévu initialement, la plateforme britannique compte bien séduire les fans du football français. Toutefois, si le bail est signé pour cinq ans, une clause de sortie prévoit de mettre fin à l’accord au bout de deux ans si le « Netflix du sport » n’atteint pas la barre des 1,5 million d’abonnés. C’et donc dans son intérêt de rendre la Ligue 1 accessible au plus grand nombre.

Du côté de beIN, il faudra débourser 15 euros par mois pour visionner la rencontre du week-end, ce qui porte à 40 euros par mois la somme totale pour avoir accès à tous les matchs de la compétition. Enfin, que l’on soit un abonné DAZN, beIN ou bien des deux, le rendez-vous est fixé au 18 août prochain pour les premiers coups d’envoi de la Ligue 1 2024-2025.

