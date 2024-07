Max (HBO) ou DAZN : qui sera le prochain diffuseur de la Ligue 1 en 2024-2025 ?

Le football français pourrait une fois encore appartenir à une plateforme de streaming. Alors que DAZN a fait une offre pour diffuser 8 matchs sur 9 par journée, Warner Bros. Discovery entre à son tour dans les négociations pour obtenir les droits de diffusion de l'intégralité de la compétition pour sa plateforme Max.

Qui pour diffuser la prochaine saison de la Ligue 1 ? Alors que la LFP est censée trouver son nouveau diffuseur avant la première journée de la compétition le 16 août, la situation pourrait rapidement se débloquer avec Warner Bros et sa plateforme Max. Selon RMC Sport, les équipes de LFP Médias ont changé leur stratégie pour leur chaîne 100 % Ligue 1 pour intégrer l’offre premium de Max en signant un pré-accord devant être validé par le conseil d’administration de la Ligue.

Max (HBO), diffuseur de la Ligue 1 pour la saison 2024/25 ?

Il va sans dire qu’une telle acquisition pourrait être très profitable pour Max qui a débarqué en France ce 11 juin, sachant que la plateforme possède déjà les droits pour diffuser l’intégralité des JO 2024 via Eurosport. L’arrivée de la Ligue 1 pourrait lui permettre de s’imposer sur un marché français de la SVoD dominé par Netflix, myCanal et Amazon Prime Video. Ce dernier était par ailleurs possesseur des droits l’an dernier avec son Pass Ligue 1 à 12,99 euros par mois.

Selon le journal L’Équipe, l’offre de Warner Bros. Discovery pourrait rapporter jusqu’à 600 millions d’euros par an en fonction du nombre d’abonnés. Ce n’est toujours pas le milliard espéré par la LFP mais c’est pour le moment l’offre qui a le plus de succès auprès de son conseil d’administration. Toutefois, si la LFP et Warner Bros. Discovery se mettent d’accord, les fans du football français pourraient avoir à débourser 27,99 euros par mois pour profiter de l’option Ligue 1 sur leur abonnement Max Premium. Ce qui ne devrait tout de même pas d’attirer grand monde.

DAZN sur le terrain, beIN et Canal+ sur le banc de touche

La plateforme britannique DAZN considérée comme le « Netflix du sport » est un autre candidat sérieux. Ce n’est pas la première fois que DAZN fait part de ses intentions auprès de la LFP mais ses dernières offres ont toutes été jugées insuffisantes. Cette fois, la plateforme britannique est prête à investir 375 millions d’euros par an sur cinq ans, soit quasiment deux milliards d’euros jusqu’en 2029, pour diffuser 8 matchs sur 9 par journée de Ligue 1.

En dehors de Max et de DAZN, ça ne se bouscule pas pour avoir les droits sur la première compétition du football français. Si le conseil d’administration de la LFP espérait une offre de beIN Sports, la chaîne qatarie reste pour le moment muette. Idem pour Canal+ qui, malgré quelques rapprochements avec la LFP, ne semble pas intéressé. C’est que la diffusion de la Ligue 1 est un véritable gouffre financier dont la rentabilité n’est pas toujours assurée. La chaîne Téléfoot en a fait les frais, incapable de payer les droits de diffusion auprès de la Ligue, elle a dû fermer début 2021.

