Croisière, amitié et meurtre : voici les sorties Disney+ en août 2024

Disney+ vient de dévoiler les nouveautés à paraître dans son catalogue en août. Grâce aux vacances d’été, on a désormais plus de temps pour visionner les nouveautés que nous propose la plateforme.

Avec les récentes vagues de chaleur qui contraignent à se calfeutrer chez soi, on a une bonne excuse pour binger les dernières nouveautés du catalogue Disney+. Au programme, le retour de la comédie Only Murders in the Building qui rempile pour une quatrième saison et The Rock qui joue les Indiana Jones dans Jungle Cruise.

Les nouveautés séries Disney+ en août 2024

Solar Opposites – Saison 5 (12 août)

Cette série animée pondue par les créateurs de Rick et Morty et tout aussi déjantée met en scène une famille d’extraterrestres dont le vaisseau s’est écrasé sur Terre et qui a trouvé refuge dans une ville des États-Unis. Un synopsis simple, réchauffé même, mais efficace. Alors que deux saisons étaient initialement prévues, Hulu a récemment annoncé que Solar Opposites est renouvelée pour une sixième saison.

Only Murders in the Building – Saison 4 (27 août)

Parmi les séries les plus acclamées de Disney+, il y a celle-ci. Only Murders in the Building suit Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short interprétant trois locataires du même immeuble partageant une passion commune : les podcasts sur les affaires criminelles, mais menant aussi des enquêtes. Cette quatrième saison les emmènera cette fois-ci à Los Angeles, et plus précisément dans le quartier de Hollywood.

Les nouveautés films Disney+ en août 2024

Jungle Cruise (2 août)

1916, Brésil. En pleine Première Guerre Mondiale, la botaniste Lily Houghton (Emily Blunt) engage le capitaine Frank Wolff (Dwayne Johnson) afin de descendre le fleuve Amazone et trouver un arbre aux pouvoirs de guérison extraordinaires. Mais les tribus locales, les soldats allemands et des forces revenues d’outre-tombe ne leur rendent pas la tâche aisée.

Les Suprêmes (23 août)

Adaptation du roman éponyme d’Edward Kelsey Moore, ce film suit l’histoire de trois femmes afro-américaines et des liens d’amitié qui les unissent. On suit ce groupe d’amies, surnommé « Les Suprêmes » en référence au groupe de musique des années 60-70, de la fin de l’adolescence au troisième âge, à travers les étapes et les épreuves de la vie allant du mariage aux premiers enfants jusqu’à la maladie et la vieillesse. Une pépite de douceur qu’il est bon de regarder.

Les autres sorties Disney+ en août 2024

Empire of Light (2 août)

Mission : Yozakura Family – Partie 2 (4 août)

Clem – Saisons 1 à 12 (7 août)

La zone : objectif survie – Saison 3 (7 août)

Are You Sure?! (8 août)

Belle belle belle (9 août)

Coup de foudre à Jaipur (9 août)

Il était une fois à Monaco (9 août)

Abbott Elementary – Saison 3, Partie 2 (14 août)

Star Wars : Les Aventures des petits Jedi – Saison 2 (14 août)

Fais pas ci, Fais pas ça – Saisons 1 à 9 (21 août)

The Space Race (23 août)

Pyjamasques, Power Heroes (28 août)