Les sorties Disney+ en septembre 2024 : des anneaux de pouvoirs et une sorcière mal-aimée, version Marvel

Disney+ vient de dévoiler son catalogue de septembre, varié et hétérogène puisqu’on y retrouve autant de blockbusters américains que de classiques du cinéma français. Voici ce qui nous attend sur Disney+ au retour des vacances.

@ Marvel Studios

Après le retour des vacances, on reprend les bonnes vieilles habitudes comme le binge-watching jusqu’à pas d’heure. Ce mois-ci, Disney+ nous fait découvrir une nouvelle série Marvel centrée sur l’antagoniste de WandaVision, Agatha All Along. La plateforme de streaming nous régale aussi avec quelques madeleines de Proust telles que les films de Louis de Funès et des comédies françaises cultes.

Le calendrier #DisneyPlus de septembre est tout frais pour une bonne rentrée ! 🍁 pic.twitter.com/siZHgtRVl3 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) August 30, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi :

Disney+ : abonnements, prix, catalogue… tout savoir sur le service de streaming vidéo

Les sorties séries Disney+ en septembre 2024

Les Griffin – Saison 22 (4 septembre)

Bienvenue dans la famille la plus déjantée d’Amérique ! À l’instar des Simpson et d’American Dad!, Les Griffin suit les péripéties d’une famille pas si ordinaire de Rhode Island. Entre, Peter, le père de famille violent et alcoolique, Loïs, la mère au foyer asociale et sadique, Chris, le fils aîné mentalement instable et Meg, la fille harcelée à l’école… et par sa famille, on ne risque pas de s’ennuyer. Sans compter Stewie, le bébé psychopathe et Brian, le chien anthropomorphe et névrosé.

@ 20th Century Fox Television

In Vogue : The 90s (13 septembre)

In Vogue est une série documentaire sur l’industrie de la mode dans les années 90 où sont recueillies les avis et les témoignages des grands noms du milieu. Journalistes de Vogue, créateurs, producteurs et surtout mannequins et ex-mannequins dévoilent les coulisses d’une décennie qui a changé à jamais la mode et influencé celle des années à venir.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Agatha All Along (19 septembre)

Nouvelle série Marvel, Agatha All Along est centrée autour du personnage d’Agatha Harkness que nous avions déjà aperçue dans WandaVision. Prisonnière de l’anomalie de Westview et démunie de ses pouvoirs, Agatha est enfin libérée par un adolescent. À ses côtés et en compagnie d’autres sorcières, Agatha arpentera la mythique Route des Sorcières afin de retrouver ses pouvoirs.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les sorties films Disney+ en septembre 2024

25e film du MCU, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux introduit un tout nouvel héros. Voiturier dans un hôtel de San Francisco, Shaun voit sa vie basculer lorsque son passé qu’il pensait avoir fui refait surface. Il se retrouve ainsi à affronter l’organisation terroriste des Dix Anneaux dont il doit stopper les projets de conquête et de destruction.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La Cité de la Peur (13 septembre)

Une comédie bien barrée, des répliques cultes et des petits meurtres… La recette du succès (tardif) de La Cité de la Peur reste encore un mystère, mais le fait est qu’il s’agit d’un film à voir au moins une fois dans sa vie. En plein festival de Cannes, un tueur reproduit les meurtres d’un film d’horreur à petit budget, une belle occasion pour Odile, attachée de presse, de faire une bonne publicité pour son nanar…

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

She Taught Love (27 septembre)

Un drame romantique pour finir cette sélection ? She Taught Love raconte l’histoire d’amour entre Frank Cooper, un acteur qui brûle la vie par les deux bouts entre drogues et alcool, et Mali Waters, une agente sportive avec des projets d’avenir plein la tête mais dont les jours sont comptés. Malgré leur personnalité opposée, ces deux êtres s’attirent irrémédiablement pour créer une histoire où seul compte l’instant présent.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les autres sorties Disney+ en septembre 2024