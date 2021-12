VPN : 3 bonnes raisons de choisir NordVPN pour les fêtes de fin d’année

NordVPN, le fournisseur de VPN le plus connu du marché, vient de lancer ses promotions de fin d’année. Voici 3 raisons pour lesquelles son offre est l’une des meilleures actuellement disponible.

NordVPN vient de lancer ses promotions de fin d’années sur son site web. Et comme souvent, les fêtes sont le meilleur moment pour souscrire un abonnement à son service VPN.

En ce moment, NordVPN propose une belle réduction de 72 % sur son abonnement de deux ans. Celui-ci revient ainsi à seulement 2,92 euros par mois. Cette offre plus qu’intéressante et réservée aux fêtes se termine dans quelques jours, il ne faut donc pas tarder si vous souhaitez vous offrir les services d’un fournisseur de VPN.

Le service de NordVPN est sans conteste l’un des meilleurs du marché. Voici trois bonnes raisons pour prendre cet abonnement.

Ses serveurs sont excellents

Le principe d’un service de VPN est assez simple. Le fournisseur vous connecte à l’un de ses serveurs pour protéger votre connexion en la chiffrant. Il vous délocalise ensuite dans le pays où se trouve le serveur en question. À ce titre, le nombre et la qualité des serveurs VPN sont un critère déterminant quand on décide de prendre un abonnement.

Avec ses 5200 serveurs répartis dans 60 pays, NordVPN est l’un des meilleurs élèves du secteur du VPN. Comme le soulignait notre test, ses serveurs se révèlent particulièrement rapides. Ils dépassent régulièrement les 200 Mb/s en téléchargement, y compris sur des serveurs situés à l’autre bout du monde.

Cette rapidité s’explique par l’expérience que NordVPN a accumulée depuis 10 ans dans le secteur des VPN. Ces dernières années, la marque a même développé son propre protocole de connexion VPN, NordLynx. Il s’agit d’un protocole de connexion qui améliore sensiblement la vitesse de téléchargement et d’upload quand on se connecte à un serveur VPN. Il garantit dans le même temps la confidentialité des données qui y transitent.

Son application est irréprochable

L’autre point fort de NordVPN, c’est son application. Disponible sur Windows, Mac, Android, iOS et Android TV (entre autres), c’est elle qui va s’occuper de vous connecter à un serveur VPN en un clic, sans autre manipulation technique supplémentaire. Bonus, l’application est en plus disponible en français.

L’application de NordVPN prend la forme d’une carte du monde constellée de petits points. Il suffit de cliquer sur l’un d’entre eux pour que l’application vous connecte automatiquement à un serveur situé dans le pays choisi.

Cette application est riche en fonctionnalité. Elle permet par exemple de sélectionner des serveurs spécialisés dans le téléchargement en peer to peer ou Onion over VPN. Elle possède une fonctionnalité de split tunneling. Dans ce cas, seulement certaines applications sont connectées aux VPN tandis que les autres sont sur la connexion classique. Elle permet enfin de se connecter à un serveur situé dans une ville choisie en zoomant sur un pays en particulier. Simple et instinctif.

À l’usage, c’est un service pratique et fonctionnel

Il y a globalement trois principaux usages aux VPN aujourd’hui :

Ils protègent les données de vos appareils connectés : en chiffrant la connexion internet qui y entre et en sort, vous êtes sûrs qu’aucun espion ou hacker ne puisse surveiller ce que vous consultez, regardez ou téléchargez.

Ils permettent de délocaliser votre connexion internet. C’est de loin l’aspect le plus pratique, car vous pourrez ainsi accéder aux catalogues étrangers des services de vidéos en streaming (Netflix, Amazon Prime…), généralement plus fournis en termes de séries ou de films. Parfait pour les vacances qui approchent.

De la même façon que pour les services de SVOD, ils permettent de regarder les chaînes de télévision étrangères, qui bloquent la diffusion de leur contenu aux non-résidents de leur territoire de diffusion. Ce qui est pratique pour regarder des événements sportifs en direct, par exemple.

L’offre des fêtes de fin d’année de NordVPN : une grosse réduction sur son abonnement de deux ans

Pour les fêtes de fin d’année, NordVPN propose une belle réduction de 72 % sur son abonnement de deux ans. Son prix revient seulement 2,92 euros par mois. S’abonner à NordVPN comporte également de nombreux avantages :

Vous pouvez partager votre abonnement jusqu’à 6 appareils simultanément

Vous bénéficiez d’une garantie de remboursement (satisfait ou remboursé) pendant les 30 premiers jours

Vous disposez d’un service ​client disponible 24/7j et en français s’il vous plait

Vous avez désormais la possibilité de parrainer un ami, ce qui vous permet de bénéficier chacun d’un mois d’abonnement offert

L’offre des fêtes de fin d’année de NordVPN se termine dans le courant de la semaine prochaine. Profitez-en avant que ce soit fini.