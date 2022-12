Le VPN de PureVPN n’a jamais été aussi abordable qu’en cette fin d’année

Noël arrive et l’heure est aux bonnes affaires. Jusqu’au 4 janvier, PureVPN fait chuter le tarif de ses abonnements. Pour le prix d’une baguette de pain par mois, vous pouvez renforcer la confidentialité de vos données et accéder au catalogue US de vos plateformes de streaming préférées.

Dans quelques jours, de nombreuses personnes auront la chance de découvrir un smartphone ou un PC au pied du sapin. Pour bénéficier d’un haut niveau de sécurité et de confidentialité sur ces nouveaux appareils, les VPN (Virtual Private Network) constituent une solution simple et efficace, complémentaire aux protections déjà intégrées.

À l’approche de Noël, l’un des acteurs majeurs du secteur, PureVPN, propose de belles remises pouvant atteindre 89 % sur certaines formules. L’abonnement de 5 ans est exceptionnellement à 1,05 euro par mois au lieu de 10,55 euros, soit un montant total de 62,95 euros sur l’ensemble de la période avec le code promo Frandroid10.

PureVPN affiche donc l’une des offres les plus compétitives du marché. On vous explique pourquoi il est intéressant d’y souscrire.

Un VPN pour être localisé dans le pays de son choix

L’un des principaux avantages d’un VPN est de permettre à l’utilisateur de choisir dans quel pays sa connexion est identifiée. Concrètement, PureVPN masque votre adresse IP et redirige la connexion vers un serveur sécurisé situé à l’étranger. La marque en compte près de 6 500, localisés dans 78 pays différents et répartis sur tous les continents.

De cette manière, en vous connectant depuis l’application PureVPN à l’un des serveurs situés aux États-Unis par exemple, vous êtes automatiquement identifié par les applications et les sites internet comme un internaute américain. Vous pouvez alors profiter de tout le catalogue US de Netflix, HULU ou encore HBO Max et découvrir avant l’heure certaines séries encore réservées aux Américains.

Pour autant, suivant les sites concernés, il est parfois préférable de rester localisé en France. C’est notamment le cas lorsque vous souhaitez connaître les actualités locales ou les activités à venir dans votre département. Vous pouvez alors désactiver PureVPN sur les applications et les sites de votre choix.

L’entreprise promet en prime de n’enregistrer aucun log de données, et donc aucun historique de navigation. Et comme la connexion est chiffrée, en théorie personne ne peut intercepter vos données et tracer vos activités sur internet.

Un VPN adapté à tous les appareils

L’autre atout majeur de PureVPN est sa large compatibilité avec nos appareils connectés. PureVPN est disponible sous la forme d’une application, que vous pouvez installer sur votre PC (macOS ou Windows), smartphone (iOS ou Android), mais aussi les principaux navigateurs web, les clés TV, ainsi que les consoles de jeu Xbox et PlayStation. PureVPN peut en plus être installé simultanément sur 10 appareils différents, de quoi protéger l’ensemble de son matériel.

L’application regorge également de fonctionnalités destinées à garantir la sécurité de vos données sur internet. Par exemple, si la connexion au serveur de PureVPN est momentanément rompue, la navigation se bloque automatiquement pour ne jamais avoir à exposer ses données à son insu. Cela s’appelle le kill switch.

PureVPN promet aussi de limiter les ralentissements et peut supporter des débits jusqu’à 20 Gbit/s, si votre connexion fibre le permet. De quoi rassurer les gamers qui veulent jouer avec leur VPN activé.

PureVPN : 89 % de remise grâce à notre code promo

Facile à utiliser et complète, la solution PureVPN est en ce moment à prix réduit. Jusqu’au 4 janvier 2023, le plan sur 5 ans est à seulement 1,05 euro par mois avec le code promo Frandroid10, au lieu de 10,55 euros.

PureVPN propose aussi une belle réduction de 84 % sur son plan sur deux ans. Celui-ci est actuellement affiché à 1,66 euro par mois, avec 3 mois supplémentaires offerts. C’est donc le moment idéal pour découvrir tous les avantages d’un VPN sans se ruiner.